“La sociedad de la nieve”, cinta que narra la historia de la tragedia de los Andes, está siendo un rotundo éxito tanto en Netflix como en la salas de cine, provocando diferentes reacciones entre sus espectadores. Si bien muchos han elogiado el filme del español J.A. Bayona, para otros el filme no ha sido de su agrado, como es el caso del actor peruano Lucho Cáceres, quien compartió una dura crítica hacia la película en sus redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo exactamente.

¿CUÁL FUE LA DURA CRÍTICA DE LUCHO CÁCERES A “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el actor de la recordada serie “Mil Oficios” manifestó que consideraba que perdió más de dos horas de su vida viendo el filme, una declaración que no fue desapercibida por los cibernautas y por lo cual generó polémica.

“Leo tantos buenos comentarios que pensé haber visto otra película. No sé si es porque sabía exactamente todo lo que iba a pasar, o porque la primera me gustó más, pero siento que desperdicié 2 horas y media de mi vida. Dicen que no es un remake, que está contado desde otro punto de vista, a mí no me alcanzó”, escribió el intérprete.

Tras su publicación, el artista recibió diversas críticas por parte de usuarios que sí les gustó la película. Ante la aparición de diversos opositores, pidió en su mismo post que respeten su opinión.

“Bajo esa premisa debería “gustarle” a todo el mundo, casi casi como una obligación, no creo que sea así, acá hay varios que piensan diferente. Y no he hecho ninguna sátira como mencionas, solo he manifestado lo que sentí al ver la película”, indicó.

Por otro lado, un usuario de Facebook apoyó la postura del actor señalando que no le provocaba ver “La sociedad de la nieve” debido a que la historia ya la conoce demasiado debido al libro, a la película anterior y a los artículos periodísticos sobre el hecho.

Ante el comentario de apoyo, Cáceres opinó que cree que es lo mismo que le ha pasado, e incluso agregó que tuvo la oportunidad de conocer a Nando Parrado, uno de los sobrevivientes, por lo que tiene conocimientos de primera mano de los hechos, según recoge Infobae.

“Tuve incluso la oportunidad de coincidir con Nando Parrado, uno de los sobrevivientes, en un festival de cine de Punta del Este, y conversar con él. Tengo demasiada información sobre el tema, y al verla sabía exactamente todo lo que iba a ocurrir, no sentí lo que algunos mencionan que está contada de manera diferente, otro punto de vista, no, no lo sentí para nada”, expresó el intérprete nacional.

¿DE QUÉ TRATA “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”?

El filme sigue la historia real de 45 personas, compuestos por un grupo de jóvenes de un equipo escolar de rugby, sus familias y amigos, que viajaban de Montevideo (Uruguay) a Santiago de Chile para asistir a un encuentro deportivo.

Lastimosamente, el 13 de octubre de 1972, mientras se movilizaban en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, estrellaron contra la cordillera, donde varios murieron por el choque y los sobrevivientes quedaron varados en la montaña por 72 días.

La película, que se encuentra disponible en Netflix y actualmente en cines, mostrará las díficiles decisiones que tuvieron que llevar a cabo los supervivientes para sobrellevar el frío de la montaña hasta ser socorridos.