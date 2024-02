Ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería, conocida mayormente por sus siglas como UNI, es una de las tareas más difíciles para cualquier estudiante debido a que se caracteriza por tener complejos exámenes de admisión. Si bien varios no logran ingresar en el primer intento, muchas personas continúan postulando hasta intentar formar parte de esta casa de estudios que es reconocida por su excelencia académica.

Tal es el caso de Baruch Cáceres, un joven originario del Callao que terminó el colegio en 2018 y que demoró cinco años en ingresar a la destacada institución. Si bien enfrentó diversos obstáculos en su camino, su determinación para ingresar a la UNI nunca se apagó. “Lo que me motivó fue cumplir un sueño, no tanto por la universidad, sino por demostrarme a mí mismo que era capaz de lograr lo que deseaba, ya que sabía la dificultad de ingresar a esta universidad”, expresó el estudiante.

¿POR QUÉ BARUCH CÁCERES DEMORÓ 5 AÑOS EN INGRESAR A LA UNI?

Tras terminar la escuela en el 2018, Baruch Cáceres postuló varias veces a la UNI pero no lograba alcanzar una vacante. Recién en el año 2023, año en que logró obtener el puntaje de 12,5, pudo conseguir una vacante para la carrera de Ingeniería de Minas en la destacada institución.

“Yo solo he postulado a la UNI. Era mi primera opción y solo quería enfocarme en esa universidad. Mi primer intento fue en 2020, luego en 2021 de manera virtual, después en 2022 y finalmente en 2023, cuando conseguí la vacante”, señaló el estudiante en una entrevista para el diario La República.

Tras las fallidas postulaciones que realizó, Cáceres señaló que sintió deprimido y frustrado debido a que sentía que sus esfuerzos en los estudios no llegaban a verse reflejados en tales exámenes.

“Parecía que no me hubiese esforzado, que no hubiese hecho nada durante todo ese tiempo, pero no era así porque sí me había esforzado, pero lamentablemente no lo demostraba con el ingreso”, sostuvo Cáceres.

¿POR QUÉ BARUCH CÁCERES DECIDIÓ ESTUDIAR INGENIERÍA DE MINAS?

Cabe señalar que este joven del Callao deseaba ingresar a la carrera de Ingeniería Civil en un principio. Sin embargo, después de varios exámenes que terminaron en fracasos, decidió cambiar de rumbo y optó por buscar una vacante en la carrera de Ingeniería de Minas en el 2023. Esta fue una decisión que terminó siendo acertada para su futuro académico.

“Siempre me decían que intentara otra cosa, que había más de lo que veía, que busque nuevos horizontes y tenían razón porque es cierto. No es bueno entercarse ni tampoco solo ver una opción porque hay muchas más”, comentó Cáceres.

¿CÓMO TOMÓ LA NOTICIA DE QUE OBTUVO UNA VACANTE EN LA UNI?

En febrero de 2023, Baruch Cáceres se acercó con su padre a la UNI para esperar los resultados de su prueba de admisión hasta las 11 o 12 de la noche. De acuerdo con el propio joven, se sentió tranquilo porque sabía que brindó un excelente examen, y cuando vio que había ingresado, se sintió aliviado.

“Al ver mi nombre en la carrera de Ingeniería de Minas sentí un gran alivio, como si me quitara un peso que había llevado durante años. Me sentí muy bien, tranquilo y feliz por mí y por mi familia, que siempre me apoyó y estuvo a mi lado”, precisó el chalaco.

¿CUÁNTAS FACULTADES TIENE LA UNI?

Según su plataforma web, la Universidad Nacional de Ingeniería tiene 11 facultades: