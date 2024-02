Paolo Guerrero fue presentado a lo grande como nuevo futbolista de la UCV. El experimentado delantero peruano fue parte de un show que contó con diferentes actividades que generaron que el goleador se sienta apreciado por la hinchada trujillana. En este contexto, César Acuña, fundador y dueño de la Universidad César Vallejo, le dio la bienvenida con una frase que se ha vuelto viral en redes sociales. Aquí te contamos cuál es.

La frase viral de César Acuña en la presentación de Paolo Guerrero en Cesar Vallejo

“Hoy se comprueba que Dios, en nuestras vidas, nos pone a las personas. Hoy Dios ha dispuesto que Paolo sea parte de nuestra familia. Porque, a partir de ahora, Dios ha dispuesto que Paolo sea parte y también hoy se comprueba que los tiempos de Dios son perfectos. Dios dispuso que hoy Paolo nos acompañe. Por eso, quiero agradecer a Richard Acuña porque quien hizo la gestión, no negociación, es Richard; y yo tengo que sentirme orgulloso hoy. ¡Orgulloso de mi Richard!”, empezó diciendo Acuña.

Luego, el político se dejó llevar por la emotividad del momento y dijo una frase que se volvió viral: “Los grandes acuerdos se logran dialogando, poniéndonos de acuerdo en lo que queremos. Hoy, con la presencia de Guerrero, la Vallejo se siente orgullosa. Me siento contento, porque hoy se ratifica que la Vallejo es de los exitosos, de los triunfadores. La Vallejo es solo de los que quieren salir adelante”.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales tras lo dicho por Acuña?

Esta divertida situación, como se esperaba, provocó diversas reacciones de los cibernautas. “Siempre con sus frases épicas”, “No sabía que en los acuerdos se ponen de acuerdo”, “Mejor que no diga nada ese señor”, “Paolo se quiere reír y se aguanta”, fueron algunos de los comentarios que generaron lo dicho por Acuña.

Cuándo debutaría Paolo Guerrero con César Vallejo

Tras afirmarse que Paolo Guerrero jugará por el club César Vallejo, se estima que el futbolista pueda tener minutos recien el 2 de marzo, es decir, en la fecha 6 de la Liga 1 cuando reciba a Cusco FC. Asimismo, la otra posibilidad sería cuando el conjunto norteño se enfrente el próximo jueves 7 de marzo a Sport Huancayo por la Copa Sudamericana.

Por su parte. César Acuña confirmó que este martes 27 de febrero se llevará a cabo la presentación oficial del peruano en las instalaciones del club trujillano. Es importante mencionar que, el Depredador viene de salir campeón con LDU de Quito en la CONMEBOL Sudamericana y LigaPro de Ecuador.

Qué dijo Roberto Mosquera sobre el debut de Paolo Guerrero en César Vallejo

En declaraciones para la prensa, el entrenador de César Vallejo, Roberto Mosquera no dudo en referirse sobre la llegada del futbolista y su posible debut en la Liga 1. El DT aseguró que primero tendrán que evaluarlo antes que sume minutos ya que será la primera vez que jugará en el torneo local, resaltando que está ilusionado por debutar.

“A este tipo de jugadores hay que cuidarlos, pasa por una evaluación física. Vamos a evaluarlo y, después, cuando él esté bien, lo vamos a utilizar. Tenemos que ponerlo en condiciones. Es la primera vez que juega en un equipo peruano y está ilusionado (...) No depende de qué partido es (debut). No me apuren. A este tipo de jugadores hay que protegerlos y ponerlos cuando están realmente bien para no olvidar al Paolo que tantas alegrías nos dio”, señaló la ‘Mosca’.

