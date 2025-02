Barton Zwiebach es el nombre del ingeniero que se convirtió en un referente académico tras ingresar directamente a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para estudiar Ingeniería Electrónica. Su talento y disciplina no se limitaron a este logro, ya que logró defender su tesis incluso antes de completar los cinco años de carrera. Su anticipada titulación fue el resultado de su esfuerzo y dedicación, lo que le permitió ser aceptado en el Instituto Tecnológico de California (Caltech) en Estados Unidos para posteriormente ser docente en el MIT. A continuación, te contamos su historia.

¿CÓMO INICIÓ EL CAMINO ACADÉMICO DE BARTON ZWIEBACH?

Barton Zwiebach Cantor vino al mundo el 4 de octubre de 1954 en Lima, Perú. Desde muy pequeño tuvo inclinación por la ciencia, en particular por la física y las matemáticas, lo que lo impulsó a postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde logró su admisión directa sin haber asistido a una academia preuniversitaria, un hecho inusual en una institución reconocida por su alto nivel de exigencia. Desde el inicio de su etapa universitaria, demostró un desempeño académico extraordinario. No solo alcanzaba calificaciones sobresalientes, sino que además tenía la capacidad de adelantarse al plan de estudios, explorando de manera autodidacta conceptos avanzados de física y electrónica. Mientras sus compañeros lo consideraban un prodigio, sus docentes resaltaban su rapidez para asimilar y comprender ideas complejas.

Juan Álvarez, quien compartió aulas con Barton, mencionó en una entrevista para el canal de YouTube de Modesto Montoya que el estudiante se distinguía por su sencillez y disciplina. ”Él era un estudiante muy respetado en toda la universidad. Yo creo que todos sus compañeros, muy aparte de algunas anécdotas curiosas, lo querían, respetaban y admiraban bastante porque era una persona muy sencilla”, mencionó.

¿CÓMO LOGRÓ TITULARSE ANTES DEL TIEMPO ESTABLECIDO?

Zwiebach logró su ingreso a la UNI en 1972 y rápidamente destacó por su alto desempeño académico. Con un promedio de 18,21, superó ampliamente a sus compañeros y se convirtió en el mejor de su promoción. Su dedicación y disciplina le permitieron completar su titulación en menos tiempo del habitual. En 1975, una huelga estudiantil paralizó la universidad, pero él aprovechó la pausa para adelantar su tesis y sustentarla con éxito. Gracias a este logro, fue aceptado en el Instituto Tecnológico de California (Caltech) para sus estudios de posgrado.

Su compañero Juan Álvarez destacó su método de estudio. “Él era un estudiante muy dedicado, concentrado y apasionado por la ciencia y la física en general. Barton estudiaba con mucha anticipación, consultaba libros concernientes a los cursos que iba a tomar”, explicó.

¿DE QUÉ MANERA LOGRÓ SER DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS?

Tras graduarse en la UNI, Barton Zwiebach continuó su formación en Estados Unidos, obteniendo un doctorado en Física en Caltech en 1983 bajo la tutoría del premio Nobel Murray Gell-Mann. Su talento lo llevó a realizar investigaciones postdoctorales en la Universidad de California, Berkeley. Posteriormente, en 1987, se unió al MIT como profesor adjunto y, gracias a sus contribuciones a la física teórica, obtuvo un puesto permanente en 1994. Su trabajo en la teoría de cuerdas lo consolidó como una figura clave en el desarrollo de modelos matemáticos que buscan explicar la estructura fundamental del universo.

Actualmente, Barton es un destacado y reconocido profesor en el MIT, donde continúa investigando el campo de la física teórica. Además, ha publicado artículos científicos y es autor del libro “A First Course in String Theory”, utilizado como material de enseñanza en diversas universidades del mundo, según recoge el diario La República.