Como ya es habitual, Perú vivió con gran fervor las celebraciones de Semana Santa. En distintos rincones del país, miles de devotos salieron a las calles para rendir tributo a Jesucristo a través de distintas expresiones de fe. Asimismo, los días no laborables fueron aprovechados por muchos para descansar o viajar. En ese contexto, te contamos cuál es el otro día no laborable que habrá después del 1 de mayo, Día del Trabajo.

En 2025, el Día del Trabajo caerá en jueves, lo que abrirá la posibilidad de un feriado largo. El Ejecutivo oficializó esta disposición mediante el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano, el cual declara el viernes 2 de mayo como día no laborable para los trabajadores del sector público. Esta medida busca promover el turismo interno y dinamizar la economía en distintas regiones del país. Entonces, habrá un nuevo feriado largo: desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de mayo.

En 2025, el Día del Trabajo caerá en jueves, lo que abrirá la posibilidad de un feriado largo. El Ejecutivo oficializó esta disposición mediante el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano, el cual declara el viernes 2 de mayo como día no laborable para los trabajadores del sector público (Foto: USI)

En cuanto al sector privado, la disposición del viernes 2 de mayo como día libre no es obligatoria. Las empresas podrán otorgarlo si así lo acuerdan con sus empleados, estableciendo también la forma en que se recuperarán las horas no trabajadas, ya sea dentro de los diez días hábiles siguientes o conforme a lo pactado entre ambas partes.

El 1 de mayo es reconocido en todo el mundo como una fecha emblemática que conmemora las luchas históricas del movimiento obrero, especialmente por el derecho a una jornada laboral de ocho horas. Esta fecha tiene su origen en los sucesos de Haymarket, ocurridos en Chicago en 1886, cuando una protesta pacífica por mejores condiciones laborales fue duramente reprimida.

Frases por el Día del Trabajo

“En el Día del Trabajo, honramos tu esfuerzo y pasión. Eres la fuerza que impulsa el progreso. ¡Disfruta de tu día y felicidades!”

“Hoy celebramos a todos los trabajadores que hacen posible que el mundo siga adelante. ¡Feliz Día del Trabajo y gracias por tu dedicación!”

“¡Feliz Día del Trabajo! Hoy es el día para disfrutar, descansar y reflexionar sobre todo lo que has logrado con tu esfuerzo. ¡Te mereces un aplauso!”

“En este Día del Trabajo, celebramos tu dedicación y esfuerzo diario. ¡Gracias por tu compromiso y feliz día para ti y todos los trabajadores!”

“¡Feliz Día del Trabajo! Hoy es el momento perfecto para reconocer tu arduo trabajo y los logros que has alcanzado. Disfruta de este merecido descanso”.

“En este Día del Trabajo, te deseamos un momento de descanso y reconocimiento por todo lo que haces. ¡Gracias por ser una parte fundamental de tu equipo y comunidad!”

“En el Día del Trabajo, celebramos a los verdaderos héroes detrás del progreso. ¡Feliz Día del Trabajo a todos los que con esfuerzo y dedicación construyen un mundo mejor!”

“Hoy reconocemos y agradecemos el arduo trabajo y la pasión que todos ponen en lo que hacen. ¡Feliz Día del Trabajo!”

“El esfuerzo y la perseverancia de los trabajadores son la base de nuestra sociedad. ¡Que tengas un gran Día del Trabajo!”

“Tu dedicación e inspiración son el motor del cambio. ¡Feliz Día del Trabajo a todos los que hacen del mundo un lugar más productivo!”

“En este Día del Trabajo, celebramos a todos los que, con su trabajo, hacen realidad los sueños. ¡Feliz Día del Trabajo!”

“¡Feliz Día del Trabajo! Es un buen momento para reconocer el valor del trabajo duro y para agradecer a todos los trabajadores por su dedicación. Que tengas un día de descanso y celebración”.

“¡Feliz Día del Trabajo! Hoy celebramos a todas las personas que, con esfuerzo y dedicación, construyen un mundo mejor. Gracias por tu labor y por hacer que cada día cuente”.

“En este Día del Trabajo, quiero agradecerte por ser parte de lo que hace que nuestro equipo sea tan especial. ¡Tu compromiso y energía son inspiradores! Disfruta este día tan merecido”.

¿Qué diferencias hay entre día no laborable y feriado?

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.