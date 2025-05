De manera cíclica, el sueño representa un patrón natural y repetitivo que manifiesta el cuerpo humano, y en esta ocasión mediante sorprendente hallazgo, se revela la razón detrás del denominado síndrome del durmiente corto experimentado por algunas personas. Al respecto, te contamos los detalles entorno a rara mutación genética que según científicos, estaría siendo la causante de que solo se necesiten 3 horas durmiendo para amanecer descansados.

Hoy a partir de publicaciones realizadas en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el mundo puede comprender cómo la ciencia es capaz de determinar que los genes influyen en la cantidad de tiempo que podemos llegar a dormir sin levantarnos con cansancio, por ejemplo.

En esta oportunidad puntual, llama la atención la investigación realizada por equipo científico que combina especialistas de Estados Unidos y China, tras revelarse detalles entorno a descubrimiento de nueva variante genética asociada al síndrome del durmiente corto cuya condición está caracterizada por el tiempo de sueño requerido para funcionar con normalidad a diferencia de la mayoría.

“Se identificó una mutación en la quinasa 3 inducida por sal (hSIK3-N783Y) en un sujeto humano con el rasgo natural de sueño corto”, refiere el artículo publicado en PNAS el 5 de mayo, compartiendo además de manera textual, que el “modelo murino portador de esta mutación homóloga mostró una reducción en la duración del sueño, lo que confirma la causalidad de la mutación con el rasgo del sueño”.

Equipo científico revela detalles entorno a descubrimiento de nueva variante genética asociada al sueño corto natural experimentado por algunas personas.

Cabe resaltar, que para ratificar y terminar avalando dicho descubrimiento, el equipo científico liderado por Ying-Hui Fu, neurocientífico y genetista de la Universidad de California en Estados Unidos, generó ratones portadores de esa alteración, y terminó hallando que los roedores dormían una media de 30 minutos menos cada noche si lo comparamos con animales inalterados.

Los hallazgos como tal amplían la comprensión de las bases genéticas del sueño, expresan mediante PNAS, resaltando “las implicaciones más amplias de la actividad de las quinasas” en su regulación, y respaldo hacia posibles estrategias terapéuticas para mejorarla de manera eficiente.

A propósito de lo que representa dormir bien para nuestra salud, vamos a referirnos a continuación acerca de la costumbre de llegar a dormir consistentemente durante las tardes, y la forma de favorecernos, pero sin llegar a extenderlo demasiado, tal y como lo expone Mayo Clinic.

El sueño corto natural experimentado por algunas personas como condición que otorga descanso placentero, pero durmiendo menos de 6 horas incluso.

“Trata de tomar siestas de solo 10 o 20 minutos”, revelan especialistas de dicho centro hospitalario haciendo hincapié en la importancia de poder descansar en un “lugar tranquilo y oscuro, con una temperatura ambiente cómoda y pocas distracciones”.

Cabe resaltar, que asimismo Mayo Clinic te lo llega a recomendar porque te brinda tanta relajación como menor fatiga, otorgándote además un estado de alerta más intenso, mejoramiento del humor, y hasta tiempos de reacción más rápidos junto a memoria más aguda.