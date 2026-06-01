Por Kenyi Peña Andrade

El lenguaje corporal continúa siendo objeto de estudio para especialistas en psicología, quienes analizan cómo ciertos gestos involuntarios pueden ofrecer pistas sobre el estado emocional y la personalidad de una persona. Muchas de estas conductas pasan desapercibidas, pero pueden revelar información relevante acerca de lo que alguien siente en un momento determinado. Uno de los comportamientos que suele llamar la atención es el hábito de morderse los labios mientras se habla o interactúa con otras personas. Aunque puede parecer un gesto sin importancia, diversos expertos consideran que esta acción forma parte de la comunicación no verbal y podría estar relacionada con determinadas emociones o reacciones psicológicas. Según interpretaciones difundidas en el ámbito de la psicología, morderse los labios puede asociarse con sensaciones de nerviosismo, tensión, inseguridad o ansiedad frente a una situación específica. Asimismo, este gesto también ha sido vinculado con estados de expectativa o interés hacia la persona con la que se mantiene una conversación.