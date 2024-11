Este lunes 4 de noviembre, una sombra de incertidumbre se cierne sobre el sistema financiero nacional. El Banco de la Nación, una institución fundamental en la vida de millones de peruanos, no atenderá en ninguna de sus 600 agencias en la mencionada fecha, dejando a sus clientes sin acceso a sus servicios. ¿Cuál es la razón detrás de esta paralización? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ EL BANCO DE LA NACIÓN NO ATENDERÁ ESTE 4 DE NOVIEMBRE?

La atención en el Banco de la Nación se verá interrumpida este lunes 4 de noviembre, con posibilidad de extenderse hasta el martes 5, debido a un paro nacional convocado por sus empleados.

Esta huelga, respaldada por los tres sindicatos de trabajadores de la entidad, surge como protesta a las presuntas irregularidades y la injerencia política que estarían poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad bancaria. Asimismo, la huelga es aprovechada por los trabajadores para exigir una revisión de sus remuneraciones, según informa Infobae Perú.

Fuente: El Peruano

¿QUÉ EXIGEN LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE LA NACIÓN?

1. Defensa del Banco de la Nación

De acuerdo con Jorge Peña, el secretario general de Sutban (Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación), el primer punto de la huelga es buscar la protección dell Banco de la Nación ante la intromisión del Gobierno. El líder sindical denuncia que, a través de decretos supremos, se estaría concentrando el otorgamiento de préstamos en una sola empresa, lo que pone en grave riesgo la estabilidad financiera de la institución.

En este contexto, destacan dos asuntos en particular: el primero, relacionado con los préstamos destinados a Petroperú, y el segundo, con la compra de aviones para la Fuerza Aérea del Perú.

“Vienen obligando al Banco de la Nación a prestar millones de dólares. US$ 500 millones y US$ 850 para Petroperú, una empresa que prácticamente está quebrada. Asimismo, está saliendo de las arcas del banco, US$ 3.500 millones para la compra de los aviones para la FAP”, comenta para RPP Jesús Cáceres, secretario general de Sinatban (Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación).

Según Peña, el Banco de la Nación estaría canalizando una proporción significativa de sus fondos, alrededor del 70%, en créditos a Petroperú. Aunque no rechazan esta práctica, plantean que el Gobierno debería asumir directamente estos desembolsos. “Lo que pedimos es que sea el Estado directamente quien financie la reactivación de Petroperú, que es una empresa también necesaria para el país”, sostiene.

2. Aumento de sueldos

Otra de las exigencias de los sindicatos de los trabajadores del Banco de la Nación son incrementos salariales. “Estamos ganando la mitad de lo que ganábamos hace diez años. No alcanza el sueldo para la comida, para los estudios, nos endeudamos y eso es bastante duro”, expresa Jorge Peña.

“Hace ocho años no recibimos (aumentos) los trabajadores del Banco de la Nación. Hemos visto que nuestro poder adquisitivo ha reducido en más del 50% en la última década”, comenta Peña en entrevista a Alerta Sindical, programa de entrevistas de la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú).