La popular actriz colombiana Sandra Reyes hizo unas declaraciones estremecedoras sobre su experiencia siendo abducida por extraterrestres, en un relato que aún cuenta con asombro y que llegaron hasta el programa de televisión Al Rojo Vivo de Telemundo. ¿Qué es lo que dijo la popular artista recordada por su papel en la novela ‘Pedro el escamoso’? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto.

LA VEZ QUE SANDRA REYES ASEGURÓ QUE FUE SECUESTRADA POR EXTRATERRESTRES

En una sorprendente revelación, la reconocida actriz colombiana Sandra Reyes compartió detalles sobre un encuentro cercano que afirma haber tenido con seres extraterrestres que describe como “guardianes de la Tierra”. Según Reyes, la experiencia ocurrió cuando fue abducida y llevada a bordo de una nave espacial.

“Me subí a una nave, en ese momento no lo comprendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real”, expresó la actriz, visiblemente impactada.

Ella describió la nave como transparente, un detalle que la impresionó profundamente. Posteriormente a la abducción, afirma haber viajado a otro planeta, describiendo la sensación como si se estuviera adentrando dentro de la Tierra.

Los extraterrestres, según el relato de Reyes, se presentaron como los “custodios de la Tierra” y le comunicaron que estaban dispuestos a intervenir en situaciones críticas, como una bomba atómica o el colapso del planeta.

Aseguraron tener un “rayo deutrónico” con la capacidad de integrar y desintegrar, y según la actriz, transmitieron un mensaje de ayuda y salvación para la humanidad.

Sandra Reyes concluyó señalando que estos seres extraterrestres continúan enviando mensajes a la humanidad y que su llegada está próxima.

QUÉ ES LA ABDUCCIÓN

La abducción se refiere a la experiencia reportada por algunas personas que alegan haber sido llevadas o secuestradas por seres extraterrestres. Estos relatos suelen incluir descripciones de eventos en los que los individuos afirman haber sido tomados contra su voluntad a bordo de naves espaciales alienígenas, donde se someten a exámenes médicos o procedimientos que van más allá de la comprensión humana.

Los testimonios de abducción a menudo incluyen elementos recurrentes, como la presencia de seres humanoides con características extraterrestres, procedimientos médicos inexplicables y la pérdida de tiempo significativa sin explicación aparente.

Desde un punto de vista científico y escepticismo, las experiencias de abducción a menudo se interpretan como fenómenos psicológicos, como parálisis del sueño, sueños vívidos o falsos recuerdos inducidos por diversas razones.

Aunque la abducción alienígena ha capturado la imaginación popular y ha sido tema de discusión en la cultura popular, la falta de evidencia empírica sólida ha mantenido el fenómeno en el ámbito de lo especulativo y controversial.

QUÉ SE ENTIENDE POR OVNIS

Los OVNIs, o Objetos Voladores No Identificados, son fenómenos aéreos que no pueden ser fácilmente identificados por observadores. Estos objetos suscitan interés y especulación debido a que no se ajustan a patrones de vuelo típicos de aeronaves conocidas, lo que lleva a la incertidumbre sobre su origen.

A lo largo de los años, ha habido informes de avistamientos de OVNIs en todo el mundo, y mientras algunos pueden atribuirse a fenómenos naturales, experimentos militares o explicaciones convencionales, otros permanecen sin resolver, alimentando teorías y debates sobre la posibilidad de vida extraterrestre.

Es importante destacar que la designación de “OVNI” no implica automáticamente la presencia de naves espaciales alienígenas, simplemente indica que el observador no puede identificar la naturaleza del objeto.

A pesar de décadas de investigación, el misterio en torno a algunos informes de OVNIs persiste, generando tanto escepticismo como fascinación en la búsqueda de respuestas sobre lo que podría existir más allá de nuestra comprensión actual.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE PEDRO EL ESCAMOSO

“Pedro el Escamoso” es una telenovela colombiana que se emitió por primera vez en 2001. La trama gira en torno a Pedro Coral, interpretado por Miguel Varoni, un hombre carismático y mujeriego que busca ascender socialmente.

A medida que avanza la historia, Pedro se enamora de Paula, una mujer sencilla interpretada por Sandra Reyes, lo que desencadena una serie de eventos cómicos y dramáticos. La telenovela es conocida por su tono humorístico y su retrato de la sociedad colombiana, explorando temas como el amor, la ambición y la búsqueda de identidad.

La popularidad de “Pedro el Escamoso” trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno de la televisión latinoamericana. Su impacto cultural y la actuación destacada de su elenco contribuyeron al éxito duradero de la telenovela.