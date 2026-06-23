Este domingo 21 de junio inició oficialmente el invierno 2026 en el Perú, lo cual se caracterizará por ser anómalamente cálido debido a la presencia del fenómeno El Niño Costero. A pesar de estas condiciones, expertos han señalado la presencia de un clima fresco y acogedor, ideal para pasar momentos con los seres queridos y observar la belleza de los paisajes invernales en ciertas partes del país. De hecho, para muchas personas esta temporada genera gran ilusión y preferencia, ya que les permite lucir sus mejores prendas abrigadoras y disfrutar de bebidas calientes o infusiones para mantenerse confortables frente a las bajas temperaturas. En ese contexto, con el objetivo de celebrar esta época del año, te presentamos las mejores frases y mensajes que transmiten inspiración y tranquilidad.

FRASES PARA COMPARTIR EN REDES SOCIALES TRAS LA LLEGADA DEL INVIERNO EN EL PERÚ

En el marco del inicio del invierno en el Perú, te presentamos, compartido por la plataforma Psicología y Mente, una selección de frases, citas y reflexiones que buscan conmemorar y reflexionar sobre esta estación del año:

El invierno puede ser más lindo que el verano si lo pasas al lado de quien más quieres.

Si no tuviéramos invierno, la primavera no resultaría tan agradable; si de vez en cuando no conociéramos la adversidad, la prosperidad no sería tan bienvenida.

Hay algo de mi sombra en tu sombra, hay algo de mi sueño en tu sueño, hay algo de mi frío en tu invierno - Carmen Naranjo

Un hombre dice muchas cosas en verano que no quiere decir en invierno - Patricia Briggs

En la siembra, aprende; en la cosecha, enseña; en el invierno, disfruta - William Blake

¡Cómo deseó el invierno! Austeramente, en orden minucioso de blanco y negro, de hielo y roca, todo deslindado, de corazón a fría disciplina sometió, exacto cual copo de nieve - Sylvia Plath

¡Me encantan los aromas del invierno! Para mí, se trata de la sensación que tienes cuando hueles especias de calabaza, canela, nuez moscada, pan de jengibre y abeto - Taylor Swift

Quien se maravilla ante la belleza del mundo en verano, encontrará igual motivo de asombro y admiración en invierno… - John Burroughs

Me pregunto si será por amor por lo que la nieve besa tan delicadamente a los árboles y a los campos - Lewis Carroll

Para poder apreciar la belleza de los copos de nieve, es necesario estar en medio del frío - Aristóteles

Ni ningún invierno dura para siempre ni ninguna primavera se salta su momento - Hal Borland

¡Hola invierno! Mi corazón es cálido y está listo para disfrutar tu toque fresco y amoroso de belleza y esplendor - Debasish Mridha

Sopla, sopla, viento de invierno, no eres tan cruel como la ingratitud del hombre - William Shakespeare

Las 125 mejores frases para recibir el invierno en Perú y enviar a tus contactos en WhatsApp, Facebook e Instagram. Foto: LR

MENSAJES PARA LA LLEGADA DEL INVIERNO 2026