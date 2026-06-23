Este domingo 21 de junio inició oficialmente el invierno 2026 en el Perú, lo cual se caracterizará por ser anómalamente cálido debido a la presencia del fenómeno El Niño Costero. A pesar de estas condiciones, expertos han señalado la presencia de un clima fresco y acogedor, ideal para pasar momentos con los seres queridos y observar la belleza de los paisajes invernales en ciertas partes del país. De hecho, para muchas personas esta temporada genera gran ilusión y preferencia, ya que les permite lucir sus mejores prendas abrigadoras y disfrutar de bebidas calientes o infusiones para mantenerse confortables frente a las bajas temperaturas. En ese contexto, con el objetivo de celebrar esta época del año, te presentamos las mejores frases y mensajes que transmiten inspiración y tranquilidad.
FRASES PARA COMPARTIR EN REDES SOCIALES TRAS LA LLEGADA DEL INVIERNO EN EL PERÚ
En el marco del inicio del invierno en el Perú, te presentamos, compartido por la plataforma Psicología y Mente, una selección de frases, citas y reflexiones que buscan conmemorar y reflexionar sobre esta estación del año:
- El invierno puede ser más lindo que el verano si lo pasas al lado de quien más quieres.
- Si no tuviéramos invierno, la primavera no resultaría tan agradable; si de vez en cuando no conociéramos la adversidad, la prosperidad no sería tan bienvenida.
- Hay algo de mi sombra en tu sombra, hay algo de mi sueño en tu sueño, hay algo de mi frío en tu invierno - Carmen Naranjo
- Un hombre dice muchas cosas en verano que no quiere decir en invierno - Patricia Briggs
- En la siembra, aprende; en la cosecha, enseña; en el invierno, disfruta - William Blake
- ¡Cómo deseó el invierno! Austeramente, en orden minucioso de blanco y negro, de hielo y roca, todo deslindado, de corazón a fría disciplina sometió, exacto cual copo de nieve - Sylvia Plath
- ¡Me encantan los aromas del invierno! Para mí, se trata de la sensación que tienes cuando hueles especias de calabaza, canela, nuez moscada, pan de jengibre y abeto - Taylor Swift
- Quien se maravilla ante la belleza del mundo en verano, encontrará igual motivo de asombro y admiración en invierno… - John Burroughs
- Me pregunto si será por amor por lo que la nieve besa tan delicadamente a los árboles y a los campos - Lewis Carroll
- Para poder apreciar la belleza de los copos de nieve, es necesario estar en medio del frío - Aristóteles
- Ni ningún invierno dura para siempre ni ninguna primavera se salta su momento - Hal Borland
- ¡Hola invierno! Mi corazón es cálido y está listo para disfrutar tu toque fresco y amoroso de belleza y esplendor - Debasish Mridha
- Sopla, sopla, viento de invierno, no eres tan cruel como la ingratitud del hombre - William Shakespeare
MENSAJES PARA LA LLEGADA DEL INVIERNO 2026
- “El invierno llega para envolverte en su abrazo helado y su magia.”
- “La belleza del invierno radica en sus paisajes serenos y su aire fresco.”
- “En invierno, cada copo de nieve es un milagro de la naturaleza.”
- “El frío invernal nos invita a buscar el calor de la compañía.”
- “Los días cortos del invierno nos enseñan a apreciar cada momento de luz.”
- “Nada como un buen libro y una manta en una tarde de invierno.”
- “El invierno es la época perfecta para redescubrir la calidez del hogar.”
- “Las noches de invierno están hechas para sueños profundos y reconfortantes.”
- “El invierno transforma el paisaje en una obra de arte en blanco.”
- “Aprovecha el invierno para disfrutar de una taza de chocolate caliente.”
- “El invierno nos recuerda la importancia de abrigar tanto el cuerpo como el alma.”
- “Cada día de invierno es una nueva oportunidad para crear recuerdos cálidos.”
- “El invierno trae consigo la calma y la quietud que tanto necesitamos.”
- “Disfruta del invierno y de su capacidad para inspirar momentos de reflexión.”
- “Las estrellas parecen brillar más en las frías noches de invierno.”
- “El invierno nos invita a valorar la calidez de los abrazos y las risas compartidas.”
- “Los paisajes invernales nos muestran la pureza de la naturaleza.”
- “El invierno es la temporada perfecta para redescubrir viejas aficiones y pasatiempos.”
- “Las mañanas frías de invierno son ideales para comenzar con energía renovada.”
- “En invierno, la verdadera belleza se encuentra en los detalles más simples.”
- “El invierno nos desafía a encontrar el calor en medio del frío.”
- “Aprovecha el invierno para disfrutar de la serenidad y la paz interior.”
- “El invierno es la estación que nos enseña a apreciar el calor del hogar y de los amigos.”