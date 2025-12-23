La Navidad invita a experimentar un profundo sentido de unión y cercanía, a crear recuerdos en familia mientras se decora el árbol y cada espacio del hogar, se iluminan las calles y se comparten obsequios. Son días cargados de emoción, sentimientos y momentos de introspección. En estas fechas, familiares y amigos se congregan alrededor de una mesa generosa para compartir buenos deseos de cara al nuevo año. Además, muchos aprovechan este periodo para mirar atrás, agradecer lo vivido y reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Por ello, a continuación te presentamos una selección de frases y mensajes ideales para dedicar y compartir por WhatsApp con quienes más quieres.

LAS MEJORES FRASES PARA ENVIAR POR WHATSAPP EN ESTA NAVIDAD 2025

“Que Dios en su infinita bondad, bendiga y llene nuestros corazones con paz y amor la noche de Navidad. Felices fiestas”.

“La Navidad es sinónimo de amor… es un momento en que el amor de Dios y de los seres humanos debe prevalecer sobre el odio y la amargura… un momento en que nuestros pensamientos, acciones y el espíritu de nuestras vidas manifiesten la presencia de Dios”.

“Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!”

“Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un Año Nuevo lleno de luz y esperanza”.

“Que los logros de este año sean sólo las semillas para ser plantadas y que se cosechen con enorme éxito en los años venideros. ¡Feliz Navidad y felices fiestas!”.

“Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo. ¡Feliz Navidad y felices fiestas!”.

“La Navidad es la esperanza de los años por venir, con todos los posibles e imaginarios logros”.

“¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo sincero de que cada taza se puede llenar con bendiciones ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve a la paz”.

“Cuando llega el día de Navidad nos viene el mismo calor que sentimos cuando éramos niños, el mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestro hogar”.

“La magia de la noche de Navidad es poder convertir nuestros sueños en realidad”.

“Te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que todos tus objetivos se logren y que disfrutes de tus sueños”.

“Si no sabes qué regalo hacer a tus seres más queridos en Navidad yo conozco uno: ¡tu amor!”.

“Que la Navidad te ayude a cumplir todos los sueños de tu corazón, que te traiga alegría para cada día del año nuevo y que puedas compartir todo esto con las personas especiales que forman parte de su vida. ¡Feliz Navidad!”

“El Año Nuevo es el portador de la realización de tus sueños y proyectos a nivel personal, profesional y social”.

“La Navidad es un tiempo de alegría, de intercambio y hermandad. Que este clima sea la base para encontrar la paz y la felicidad”.

“Que las celebraciones de Navidad estén marcadas por el deseo de una nueva vida y un nuevo camino que nos lleve a un único objetivo: sembrar el amor y la paz”.

“Que la Navidad sea un símbolo de amor y paz en el corazón de todo el mundo”.

“Te deseo una Feliz Navidad llena de paz y armonía. Que Dios los bendiga a todos”.

“Que esta Navidad te llena de felicidad a ti y toda tu familia. ¡Buenas fiestas!”

“La Navidad es todo sobre el amor. Es la época del año en que nuestros corazones están más abiertos y armoniosos, y se renuevan nuestras esperanzas”.

OTRAS FRASES NAVIDEÑAS PARA ENVIAR POR INSTAGRAM

Tu sonrisa es, sin lugar a dudas, el mejor de los adornos navideños.

Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre: ¡nuestra amistad!

Feliz Navidad, que el amor inunde tu hogar y el de tu familia.

Disfrutar de la Navidad es bueno, pero compartirla con los demás es aún mejor.

Feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo y feliz comienzo de etapa.

La Navidad no es una fecha; es un estado en la mente.

No esperes que te olvide, ni olvides que te espero... ¡Feliz Navidad!

Que estas navidades estén envueltas con papel de felicidad y atadas con una cinta de amor.

La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y por eso, todo es más suave y más hermoso.

Esta Navidad, tú eres mi estrella.

En el mercado se puede comprar mazapanes, turrón, roscón, pero no se puede comprar tu amistad.

Coloca tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho. ¡Ahí tienes mi abrazo! ¡Disfrútalo!

“Por otros 365 días más contigo, ¡te quiero!

Que la ternura y la esperanza de la Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad.

Este año puede ser el principio de todo lo que tú quieras. ¡A por un nuevo año!

Las mejores cosas de la vida nunca vienen solas, y en estas Navidades lo confirmé… ¡vienen contigo!

365 días. 365 nuevas oportunidades.

Este año, no esperes, haz que pase.

En Navidad, dichoso quien en su casa está.

Mi idea de la Navidad perfecta es muy simple: amar a los demás.

