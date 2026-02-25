Lima atraviesa una ola de calor sin precedentes tras confirmarse 14 días consecutivos de calor extremo. En este contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha declarado la alerta roja en la capital, donde algunos distritos ya registran sensaciones térmicas que superan los 36°C.

Esta situación no solo eleva los termómetros, sino que dispara los niveles de radiación ultravioleta a rangos peligrosos para la salud. Ante la persistencia de este fenómeno que afecta a toda la costa peruana, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DISTRITOS DE LIMA REPORTAN LAS TEMPERATURAS MÁS ALTAS?

El calor ha golpeado con mayor fuerza a las zonas alejadas del litoral, presentando los siguientes registros oficiales:

San Borja: Se posicionó como el punto más sofocante con una percepción térmica de 36°C.

Se posicionó como el punto más sofocante con una percepción térmica de 36°C. La Molina: Registró 32,6°C de temperatura real, aunque la sensación de calor escaló a los 35°C.

Registró 32,6°C de temperatura real, aunque la sensación de calor escaló a los 35°C. Carabayllo, SJL y Santa Anita: Estas jurisdicciones alcanzaron los 32°C de temperatura ambiental.

Estas jurisdicciones alcanzaron los 32°C de temperatura ambiental. Jesús María y San Martín de Porres: Mantuvieron registros constantes de 31°C.

Mantuvieron registros constantes de 31°C. Ancón y Lurigancho: Presentaron valores entre los 27°C y 29°C.

¿A QUÉ SE DEBE ESTE INCREMENTO EXTREMO EN EL CALOR?

Los especialistas del Senamhi han identificado que este fenómeno responde principalmente a un aumento inusual en la temperatura de la superficie del mar peruano. A esto se suma que las corrientes de aire fresco provenientes del sur se han debilitado considerablemente, lo que impide que la costa se refresque de manera natural y permite que el calor se concentre con mayor intensidad en las zonas urbanas, según informa el diario La República.

Foto: Agencia Andina

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO PARA LAS DEMÁS REGIONES DEL PAÍS?

La alerta roja se extiende a lo largo de todo el litoral peruano con las siguientes proyecciones:

Piura y Tumbes: Se esperan los picos más altos del país, alcanzando hasta 37°C.

Se esperan los picos más altos del país, alcanzando hasta 37°C. Ica y Áncash: Los termómetros oscilarán entre los 28°C y los 36°C.

Los termómetros oscilarán entre los 28°C y los 36°C. Arequipa, Moquegua y Tacna: Se prevén temperaturas máximas de entre 28°C y 35°C.

Se prevén temperaturas máximas de entre 28°C y 35°C. La Libertad y Lambayeque: Las regiones norteñas soportarán valores de hasta 33°C y 35°C respectivamente.

¿QUÉ OTROS PELIGROS AMBIENTALES TRAE ESTA OLA DE CALOR?

Además del aumento térmico, el aviso meteorológico del Senamhi advierte que la escasa presencia de nubes al mediodía facilitará el paso directo de la radiación ultravioleta, incrementando el riesgo de daños en la piel. Por otro lado, la acumulación de nubosidad durante la noche y la falta de ventilación elevarán la temperatura mínima, prolongando la sensación de bochorno durante la madrugada. Asimismo, se prevén ráfagas de viento por las tardes y no se descarta la caída de lluvias ligeras y aisladas en algunos puntos de la costa.

(Foto: Andina)

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

