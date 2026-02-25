Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lima en emergencia: Senamhi activa alerta roja por ola de calor histórica: mira AQUÍ todo lo que debes saber | Foto: Freepik
Lima en emergencia: Senamhi activa alerta roja por ola de calor histórica: mira AQUÍ todo lo que debes saber | Foto: Freepik
Por Redacción EC

Lima atraviesa una ola de calor sin precedentes tras confirmarse 14 días consecutivos de calor extremo. En este contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha declarado la alerta roja en la capital, donde algunos distritos ya registran sensaciones térmicas que superan los 36°C.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.