Lima se prepara para celebrar un nuevo aniversario de su fundación este 18 de enero de 2026 con una amplia agenda de eventos gratuitos que se desplegarán en distintos puntos de la ciudad. La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció un programa que combina actividades culturales, musicales, recreativas y protocolares, pensadas para que vecinos y visitantes participen de los festejos.

Las celebraciones se extenderán durante varios días previos a la fecha central e incluirán conciertos, ferias, homenajes históricos y encuentros culturales en espacios emblemáticos como la Plaza Mayor, la Alameda Chabuca Granda y el Circuito Mágico del Agua. Descubre qué actividades gratuitas se realizarán, cuándo se llevarán a cabo y cómo formar parte del aniversario de Lima 2026.

¿CUÁNDO ARRANCAN LAS CELEBRACIONES OFICIALES POR EL ANIVERSARIO DE LIMA?

El programa conmemorativo comenzará el jueves 15 de enero, fecha en la que se recordará el 145.º aniversario de la Defensa de Lima. Ese día se realizará un homenaje especial al almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars, como acto inicial de una semana cargada de actividades que resaltan la memoria histórica de la capital.

¿QUÉ ACTOS PROTOCOLARES ESTÁN PROGRAMADOS PARA EL VIERNES 16 DE ENERO?

El viernes 16 de enero estará marcado por las ceremonias tradicionales que acompañan el aniversario de la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana se desarrollarán los siguientes actos:

Saludo a Lima con una salva de camaretazos. Izamiento de banderas y entonación del Himno Nacional del Perú. Desfile municipal en el centro histórico. Homenajes al cacique Taulichusco y a Francisco Pizarro. Misa y Te Deum. Sesión solemne por el aniversario de la capital.

Ese mismo día, desde las 11:00 a. m., se inaugurará la feria cultural “Celebra Lima” en la Alameda Chabuca Granda.

¿QUÉ ACTIVIDAD ACADÉMICA SE REALIZARÁ EL VIERNES 16 DE ENERO?

También el viernes 16 se desarrollará el Coloquio Aniversario de Lima 2026, un encuentro cultural auspiciado por PROLIMA y la Asociación Cultural Héroes de Cavite. La actividad se llevará a cabo desde las 9:45 a. m. hasta las 6:00 p. m., con ingreso libre hasta completar aforo, y propondrá reflexionar sobre Lima desde una perspectiva histórica y actual, con la participación de especialistas en cultura e historia.

¿QUÉ EVENTOS CULTURALES SE PODRÁN DISFRUTAR EL SÁBADO 17 DE ENERO?

El sábado 17 de enero continuará la programación con actividades familiares y artísticas en distintos puntos de la ciudad. Entre las principales destacan:

La feria “Celebra Lima” en la Alameda Chabuca Granda desde las 11:00 a. m.

Una comparsa con danzas típicas en el Mall del Sur por la tarde.

Una masterclass gratuita de ceviche carretillero en MegaPlaza Independencia.

La presentación musical de Maria Grazia Polanco en Plaza Norte.

¿QUIÉNES CANTARÁN EN LA SERENATA GRATUITA A LIMA?

La noche del sábado 17, a partir de las 11:00 p. m., se realizará la tradicional serenata a Lima, que reunirá a reconocidos artistas nacionales. En el escenario participarán:

Mauricio Mesones.

Hermanos Yaipén.

Grupo Río.

La Única Tropical.

Pelo D’Ambrosio.

Diosdado Gaitán Castro

Entre otros.

¿QUÉ ACTIVIDADES ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL DOMINGO 18 DE ENERO?

El domingo 18 de enero, día central del aniversario, se llevarán a cabo eventos deportivos y musicales. La jornada incluirá la carrera Lima Corre 10K en el Circuito Mágico del Agua, el Clásico Ciudad de Lima y el Concierto Gala de Lima por la noche. Además, Plaza Norte ofrecerá espectáculos gratuitos de música criolla y actividades infantiles para cerrar las celebraciones, según informa el diario La República.