En diferentes regiones del Perú se han estado desarollando moderadas e intensas lluvias, y se espera que estás se intensifiquen cuando empiece a desarrollarse el Fenómeno El Niño, el cual comenzaría en la quincena de enero de este 2024, según informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Carlos Manuel Yáñez.

Las precipitaciones que provoca el Niño Costero prometen hacerse sentir en diferentes partes de nuestro país y, en muchos casos, provocar consecuencias negativas. Debido a esto, muchos ciudadanos limeños se preguntan si las lluvias de este fenómeno afectarán de alguna manera a la capital del Perú, lo cual te respondemos a continuación.

¿LAS LLUVIAS CAUSADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO AFECTARÁN A LIMA?

De acuerdo con el jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki, Lima no se vería afectada por las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

“Lima no está dentro de las zonas afectadas, dado que nosotros trabajamos a base de la información que nos brinda Senamhi. Pero esto no quiere decir que no va a ver lluvias, si va a ver, pero no de gran proporción”, sostuvo el jefe de Cenepred en conferencia de prensa.

No obstante, el directivo señaló que desde enero a marzo de 2024 se vigilará la situación de la capital peruana y se actualizará a la población escenarios de riegos según avancen los pronósticos.

¿QUÉ REGIONES SE VERÁN AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DEL FENÓMENO EL NIÑO?

Según informó Yamasaki en conferencia de prensa, las regiones afectadas por inundaciones serían Cajamarca, Piura, La Libertad, Lambayeque y Tumbes.

En esta línea, detalló que podrían verse impactadas por el Fenómeno El Niño alrededor de 252,727 personas en Cajamarca, 208,928 en Piura, 146,346 en Huánuco y 136,705 en La Libertad, según recoge Canal N.

Ante esta escenario, las autoridades y población están llamadas a estar alertas y poner en práctica sus planes de contingencia, incluyendo rutas de evacuación y zonas seguras.

Por otro lado, indicó que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno en mitigación y reducción del riesgo, algunos lugares requieren de más tiempo y trabajos de prevención integrales. Por ello, recalcó la necesidad de continuar con las obras de infraestructura y preparación ante desastres naturales.

¿CUÁLES SON LAS FUERTES TEMPERATURAS QUE TENDRÁ QUE SOPORTAR LIMA POR LA LLEGADA DEL CALOR?

El Senamhi informó que, durante el verano de 2024, Lima oeste y los distritos cercanos al mar registrarán valores entre los 20°C durante la noche y los 28°C durante el día, en promedio. En tanto, la zona este de la capital alcanzará registros entre los 19°C y 30°C. Además, se esperan picos de temperatura que superen los 31°C a mediados de la estación de verano, sin descartar episodios de olas de calor. Asimismo, no se descartan lluvias ocasionales de verano.

En cuestión de cómo vivirán el próximo verano los distritos de Lima, la ingeniera Rosario Julca, meteoróloga del Senamhi, precisó para la agencia Andina que aquellos que están ubicados en el litoral de Lima, tienen la ventaja de recibir la influencia del mar durante el verano, ya que registran cobertura nubosa durante el día y la temperatura máxima alcanza los 26°C o 27°C.

Por otro lado, en los distritos de Lima Este y Norte se registrarán las temperaturas más altas porque están alejados del mar y no tienen nubosidad, y por lo tanto, tendrán un alto índice de radiación ultravioleta. Estas jurisdicciones afectadas son Ate, Ancón, Santa Anita, La Molina, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Villa María del Triunfo, entre otros.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO METEREOLÓGICO DE LIMA DE SENAHMI PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reveló cuáles serían las próximas temperaturas en los distintos puntos de la capital, los cuales te contamos algunos de ellos a continuación:

Jueves 4 de enero:

Lima Este: cielo nublado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , al atardecer cielo nublado parcial.

cielo nublado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , al atardecer cielo nublado parcial. Lima Oeste: cielo cubierto a cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo con nubes dispersas por la tarde.

cielo cubierto a cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo con nubes dispersas por la tarde. Chosica: cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y ráfagas de viento por la tarde.

cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y ráfagas de viento por la tarde. San Vicente de Cañete: cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.

Viernes 4 de enero: