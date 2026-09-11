Como si se tratase de un hijo, el nuevo protagónico de la talentosa actriz Linda Cardellini (California, 51 años) llegó “con un pan bajo el brazo”. En este caso, hablamos, claro está, de un premio. Mientras promociona mundialmente su nueva serie “Crystal Lake”, la nueva apuesta de terror de la cadena de streaming Universal+ (se estrena el 16 de octubre en toda Latinoamérica), la intérprete recibió un Emmy por su rol estelar en su trabajo previo “DTF St. Louis”, comedia negra en la que compartió roles con David Harbour y Jason Bateman.

Claro que el rol de Cardellini en dicha propuesta (Carol Love-Smernitch, la esposa de Floyd, interpretado por Harbour) es algo completamente distinto a lo que está próximo a estrenarse. Y es que “Crystal Lake” es una miniserie de ocho episodios en la que la artista californiana interpreta a Pam Voorhees, la madre del niño Jason que se ahogara tiempo atrás en un campamento de verano que tuvo lugar en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Estrenada en 1980 bajo la dirección de Sean S. Cunningham, “Viernes 13” marcó época dentro del género conocido como ‘slasher’ y desde entonces tuvo varias propuestas derivadas. En esta ocasión, “Crystal Lake” tiene como guionista, showrunner y productor ejecutivo a Brad Caleb Kane, mientras que Michael Lennox, Celine Held y Logan George, y Quyen Tran, se reparten las labores de dirección en los ocho capítulos.

Linda Cardellini en una escena de "Crystal Lake". / LISA O'CONNOR

¿UNA FANÁTICA DEL TERROR?

Si en “Viernes 13” Pam Voorhees busca justicia acabando con los protagonistas de ese fatídico campamento, en “Crystal Lake” la historia se centra en todo lo que esta mujer ha ocultado a lo largo de su vida. Esto, claro, empieza a conocerse cuando una pareja de extraños llega a su casa a indagar aspectos de su pasado. Así pues, se genera la interrogante: ¿quién es esta mujer que parece nublada por su dolor?

La actriz oriunda de Redwood City, California, confiesa sin reparos su simpatía por el género de terror. Asimismo, se muestra agradecida por la oportunidad de darle nuevamente vida a un personaje tan icónico en el género como Pam Voorhees.

“Pensar en la expresión ‘viernes 13’ es pensar en la película. Me encanta Halloween. Me fascinan los laberintos embrujados. De pequeña también veía muchas películas de terror y me parecían muy divertidas. Cuando era niña, nos sentábamos a verlas y luego nos daba demasiado miedo para dormir”, señala en un comunicado de prensa al que El Comercio tuvo acceso a propósito del estreno de “Crystal Lake”.

Linda Cardellini en una escena de "Crystal Lake". / PEACOCK

“Hay algo de rabia reprimida (en un personaje Pam). Le han sucedido cosas en la vida que no pudo controlar, y de repente empieza a sentir que sí puede controlar algo. Desafortunadamente, esto conlleva una psicopatía que la lleva a hacer cosas indescriptibles. Pero se trata de su intento por comprender cómo lidiar con el trauma que la vida le ha impuesto sin que pudiera evitarlo”, añade la actriz de 51 años.

Cardellini considera un detalle no menor interpretar a una asesina en un género donde casi siempre este tipo de roles recae en hombres. Esto, sin embargo, no debe opacar las distintas formas en que puede mirarse a alguien como Pam Voorhees.

“Normalmente, en las grandes franquicias cinematográficas los asesinos son hombres. Así que esta idea de una asesina es interesante y algo inexplorada. Pam tiene este lado monstruoso, al igual que Jason, y está la historia de la creación del monstruo. Pero también hay un lado humano en Pam y Jason que se ve desde el principio. Puedes empatizar con su dolor y su ternura hacia su hijo. Ambos intentan encontrar un lugar donde encajar, ya que se sienten como marginados. Esas cosas son muy humanas”, añade en otra parte del comunicado enviado a medios.

UN RODAJE COMPLEJO, PERO INCREÍBLE

En la parte final de la entrevista, la ganadora del Emmy opta por destacar, en primer lugar, cómo fue su interacción con un actor como Callum Vinson, quien hace las veces de Jason Voorhees, y en segundo turno, responde sobre cuál de todas las formas de ‘matar’ le generó mayor curiosidad a lo largo del rodaje, un proceso que vaya la desgastó emocional, pero también físicamente.

Linda Cardellini en una escena de "Crystal Lake". / Peacock

“Callum es un chico maravilloso y un gran actor. Lo que hizo en la serie es muy difícil, sobre todo para un niño tan pequeño. Estoy muy impresionada. Hizo un trabajo excelente. Jason ha pasado por mucho. A través de su historia, se descubre por qué, físicamente, es como es. Cuando lo leí, me pareció interesante que fuera un niño normal que luego evolucionó hasta convertirse en lo que todos conocemos como el Jason adulto. Jason y Pam tienen una relación preciosa. Se quieren y se apoyan mutuamente. Ella desea lo mejor para él, pero el mundo no es amable con él. Eso es algo que ella simplemente no puede soportar”, refiere en el comunicado de prensa.

“Me gustan las dos primeras muertes del primer episodio. Casi parece una ópera grotesca que empieza de una forma, con ella intentando escapar, y luego no hay más diálogos; es pura acción. Hicieron cosas increíbles con la forma en que se desintegra la cara de uno de los tipos, ¡tanto que cuando lo hicimos en el set, me molestó durante una semana más o menos! No podía quitármelo de la cabeza, no en el mal sentido, sino en el sentido de que me quitaba el apetito. Estas escenas tardaron una semana en rodarse y una mañana me desperté con todos los músculos del cuerpo doloridos. No creo que estuviera preparada para lo físico que iba a ser el horror. Estaba completamente cubierta de sangre falsa de pies a cabeza”, continúa Cardellini.

CRYSTAL LAKE -- Pictured: Linda Cardellini as Pamela Voorhees -- (Photo by: Peacock) / Peacock

Por último, la ganadora del Emmy, invita a los televidentes de toda Latinoamérica a seguir “Crystal Lake” desde el viernes 16 de octubre por Universal+.

“Lo que tendrán ante sus ojos es impredecible. Hay cosas que uno espera, como estos asesinatos audaces, casi absurdos, pero también hay mucha historia por descubrir. Nos adentramos en cómo sería vivir en Crystal Lake y desarrollamos su mundo. La historia es conmovedora a ratos, divertida a ratos, ¡y también aterradora!”, finalizó.