El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de revelar su informe de ‘Perspectivas Económicas Globales para el 2024′, en el cual llamó la atención que en el top 5 de las mejores economías latinoamericanas destacan cuatro regiones de Sudamérica, las cuales tendrán las mejores proyecciones para este año y darán mucho de qué hablar.

A pesar de que se proyecta un crecimiento del 2% para América Latina al cierre del año, la cifra representa un descenso a diferencia del año anterior. Los desafíos económicos que enfrenta Argentina han contribuido a esta disminución en las proyecciones de crecimiento, reflejando así la complejidad de la situación económica en Latinoamérica.

A continuación, conoce qué naciones del continente destacan en la lista, la cual ofrece un panorama optimista para sus ciudadanos.

¿CUÁLES SON LOS CUATRO PAÍSES DE SUDAMÉRICA QUE DESTACAN EN EL TOP 5 DE LAS MEJORES ECONOMÍAS EN EL 2024?

En el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Venezuela encabeza el top 5 de las cinco economías más prometedoras de América Latina, y por ende de Sudamérica, con un crecimiento proyectado del 4%.

A la nación venezolana le siguen Paraguay con un 3,8%, Uruguay con un 3,7% y Perú con un 2,5%. Finalmente, el top 5 sería completado con un país norteamericano: México, con un 2,4%.

Las naciones mencionadas están posicionadas para liderar el crecimiento económico en la región. Este ranking positivo atraerá la atención de inversores y observadores de todo el mundo, generando expectativas sobre su futuro y su impacto en el escenario económico global.

¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRAN LOS OTROS PAÍSES SUDAMERICANOS?

En cuanto a la posición de los otros países sudamericanos, Brasil se ubica en el sexto lugar con un crecimiento proyectado del 2,2%, seguido por Chile en el séptimo puesto con un 2%.

Bolivia ocupa el octavo lugar con un pronóstico de crecimiento del 1,6%, mientras que Colombia se sitúa en el noveno lugar con un crecimiento proyectado del 1,1%. Ecuador, por su parte, se encuentra en el décimo lugar con un crecimiento proyectado del 0,1%.

Finalmente, Argentina muestra una perspectiva desfavorable al situarse en el undécimo lugar con una proyección de -2,8% de caída en su PIB para el año 2024, según revela Portafolio.

¿CUÁLES SON LOS ÚNICOS DOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA QUE SERÁN RICOS EN 2030?

Utilizando el Producto Interno Bruto (PIB) junto con el poder adquisitivo (PPA) como sus principales herramientas, se realizó un informe titulado ‘The long view: how will the global economic order change by 2050?’, que permitió hacer comparaciones equitativas entre las economías del mundo, brindando una perspectiva más precisa del verdadero tamaño y poder de cada país.

Teniendo esto en cuenta, se reveló que para el año 2030, Brasil y México serán las únicas naciones de América Latina que se ubicarán en el top 10 de las economías más grandes del mundo. Brasil se posicionará en el octavo lugar con un PIB estimado de 4.439 billones de dólares, convirtiéndose en la economía más grande de Sudamérica. Por su lado, México se ubicará en el noveno puesto con un PIB proyectado de 3.661 billones de dólares.

El crecimiento económico de estos países se debe principalmente a la diversificación de sus recursos, así como a las mejoras en la infraestructura y políticas de desarrollo financiero, según explica el diario La República.