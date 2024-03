La indisciplina, una lesión y situaciones extradeportivas terminaron generando que el paso de Christian Cueva por Alianza Lima acabe con polémica más que con buen rendimiento. Ni en el torneo local ni Copa Libertadores, el mediocentro ofensivo de 32 años pudo demostrar buen nivel, siendo el capítulo más controversial vivido en tienda blanquiazul aquel donde se ausentó de un entrenamiento, y por lo cual le concedió entrevista exclusiva a ‘Plomo’, mago que sería duramente criticado y protagonizaría un particular dime y direte con el periodista Pedro García de “Al Ángulo”. Más de 7 meses después, conoce qué ha sucedido entre ambos, y porqué el ilusionista arremetió contra él nuevamente.

QUÉ DIJO EL MAGO ‘PLOMO’ SOBRE PEDRO GARCÍA Y PORQUÉ SE VOLVIÓ TENDENCIA 7 MESES DESPUÉS DEL ‘CASO CUEVA’

Christian Cueva tuvo un 2023 para el olvido en Alianza Lima debido a múltiples factores, siendo uno de ellos el disciplinario tras ausentarse a uno de los entrenamientos del club a inicios del mes de julio de 2023, razón por la cual decidió hablar en exclusiva con el Mago ‘Plomo’, ilusionista que condujo “El Fuera de Lista” de Movistar Deportes, y a partir de entonces estaría envuelto en una serie de dimes y diretes con el panel de “Al Ángulo” integrado por Pedro García.

La razón principal del lío mediático que se volvió tendencia en varias oportunidades, radica en las críticas hacia la forma cómo entrevistó al popular ‘Aladino’ luego de que éste cometiera una falta aún como futbolista del cuadro blanquiazul.

El 6 de julio, y tras presentarse en “Al Ángulo” para expresarse precisamente sobre el ‘Caso Cueva’ en cuestión, el Mago ‘Plomo’ empezaría a compartir videos por redes sociales indicando que en dicho programa deportivo de Movistar Deportes, habría sufrido una “emboscada” directa y premeditada.

Más de 7 meses después, el famoso conductor de “El Fuera de Lista” vuelve a estar en el ojo de la tormenta por referirse sin filtros acerca de Pedro García, periodista que recientemente se presentó en “Pase Filtrado” respondiendo a preguntas vinculadas al tema puntual sobre la entrevista que le realizó al mediocentro ofensivo de 32 años, llegando a descalificarla porque no dejó “alguna riqueza”.

“Les han hecho creer que son los dueños del fútbol, que son el Vaticano de la pelota”, aseveró en principio un Mago ‘Plomo’ desatado, y evidentemente fastidiado por la críticas hacia su entrevista a Christian Cueva, remarcando luego, y con “hechos”, la gran diferencia existente entre él y el panelista de “Al Ángulo”.

Sin embargo, la parte más resaltante del video publicado por Instagram, es cuando dice que “estar metido en el deporte para mí es un hobby”, mientras que Pedro García “lo hace todo por plata”.

De acuerdo al hecho puntual, Mago ‘Plomo’ arremetió contra el periodista deportivo, asegurando que por ese motivo no habría sacado cara por la familia de Daniel Peredo en el juicio que tuvo con Media Networks por sus derechos laborales.

“Te quedaste calladito porque te dieron la orden de no hablar”, manifestó tajantemente el afamado truquero de la selección peruana de fútbol en contra de Pedro García, puntualizando su postura con un “a mí de arriba no me dan órdenes, a ti sí”.

¿POR QUÉ RAZÓN EL MAGO ‘PLOMO’ SE MOLESTÓ EN ESTA OCASIÓN CON PEDRO GARCÍA?

El mismo día que el Mago ‘Plomo’ arremetía contra él, Pedro García previamente se había presentado en el set de “Pase Filtrado” para dialogar sobre diversos temas, y uno de ellos claro está, iba a ser el relacionado a lo sucedido con un Christian Cueva que llegó a llamarlo “soplón” haciendo uso de otros adjetivos vía redes sociales.

“Entro a redes y vi lo del posteo de Cueva que luego lo borró. Obviamente me reí”, indicó el periodista de “Al Ángulo” acerca de la vez que el ex Alianza Lima lo tildó como tal en medio de las críticas recibidas por la indisciplina cometida en julio de 2023.

Acto seguido, y con respecto al acalorado debate con el Mago ‘Plomo’, Pedro García negó que haya habido alguna “emboscada”, ni algún “ataque al entrevistador”, sino más bien “consideraciones conceptuales que tienen que ver con la entrevista”.

Reconociendo que estaba bien generar el diálogo con Christian Cueva en ese entonces debido a la coyuntura, también piensa y cree a la vez que estuvo mal conducida porque “no hubo ninguna confesión, revelación, ninguna autocrítica”, o sea “periodísticamente no fue sustanciosa, no fue buena”, terminó afirmando según su punto de vista.

“Además me quedó la sensación de que en su faceta de no periodista es como que le ayudaba a responder a Cueva, esa es mi crítica”, puntualizó Pedro García sin imaginar que generaría rebote en medios y una ácida respuesta por parte del Mago ‘Plomo’.

¿LA ESPOSA DE PEDRO GARCÍA LE RESPONDIÓ AL MAGO ‘PLOMO’ VÍA INSTAGRAM?

Todo un revuelo en redes ha generado el sonado video realizado por el Mago ‘Plomo’ como respuesta a la crítica recibida por parte de Pedro García, periodista que volvió a tocar el tema de la entrevista a Christian Cueva y posterior debate en el programa de Movistar Deportes donde aún trabaja.

Lo curioso y llamativo que se puede evidenciar en las expresiones que forman parte de la publicación en Instagram, es ver los comentarios de la esposa del también reportero llamada Fátima Valderrama, quien puntualmente lo invita a almorzar junto a su esposa e hijos con la finalidad de “conversar en privado y no por redes”.

“Creo que al hacer un video, el cual involucra a mi esposo y papá de mis hijas, pues me involucra a mí y a mi familia. Así lo siento yo”, le respondió buscando “llevar la fiesta en paz” también luego de que el Mago ‘Plomo’ dijera que lo del video “es algo entre Pedro y yo”.