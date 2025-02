A pesar de que estamos en verano y las altas temperaturas se sienten en varias regiones del país, lo cierto es que Arequipa tendrá una variación en su clima con la presencia de lluvias, cielos muy nublados y una temperatura moderada, lo que podría tomar por sorpresa a la ciudadanía. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que el pronostico para esta región se debe a la existencia de humedad en la zona y los patrones atmosféricos que propician la formación de lluvias, por lo que recomendaron a la población a tomar sus precauciones ante posibles inundaciones o inconvenientes en la movilidad. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PRONOSTICÓ EL SENAMHI PARA EL CLIMA EN AREQUIPA?

Según el pronostico del Senamhi, para este 11 de febrero en Arequipa la probabilidad de lluvias es del 100% durante el día, mientras que 86% en la noche, acompañado de una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 11 grados. Sin embargo, eso no es todo, ya que el cielo arequipeño estará cubierto de nubes en un 94 % durante el día e irá aumentando hasta un 99 % por la noche. Por su parte, las ráfagas de viento llegará a los 32 kilómetros por hora en el día y bajará a 22 kilómetros por hora por la noche. Estas precipitaciones podrían perjudicar las viviendas, el corte del circuito eléctrico y tener calles inundadas, por lo que se deben tomar medidas para evitar daños.

¿QUÉ RECOMENDACIONES BRINDÓ SENAMHI ANTE LLUVIAS EN AREQUIPA?

Senamhi pronosticó la presencia de lluvias en Arequipa, y ante este panorama, instó a la población a que tomen medidas preventivas con el objetivo de evitar algún inconveniente. Por ello, brindó las siguientes recomendaciones:

Llevar ropa impermeable y calzado adecuado para la lluvia.

Evitar transitar por zonas de alto riesgo de deslizamientos o inundaciones.

Permanecer atento a los reportes del Senamhi y las alertas meteorológicas.

Asegurar techos y estructuras en viviendas para prevenir filtraciones o daños.

Conducir con precaución debido al pavimento resbaladizo y la reducción de visibilidad.

¿CÓMO SERÁN LAS TEMPERATURAS EN EL VERANO?

La presidenta ejecutiva del Senamhi, Gabriela Rosas, brindó una entrevista a RPP para referirse a la estación del verano que inició el 21 de diciembre de 2024 en el país. La ingeniera indicó que el clima para esta temporada será normal a cálido, con una diferencia en la temperatura entre las zonas costeras cercanas al mar y las más alejadas del litoral, superando los 31°C.

“A nivel de todo el territorio, las condiciones van a estar predominando entre normales a cálidas Es importante mencionar que, sobre todo la parte de costa norte y costa central, se espera que las condiciones térmicas estén dentro de lo normal o por encima de sus valores normales. Va a ser diferente al verano pasado”, dijo al inicio.

Según la experta, en el caso de Lima Metropolitana, se espera que haya temperaturas de 21 °C como mínima y 28 °C como máxima en los distritos cercanos al mar, mientras que la situación podría variar para las comunas alejadas del océano, ya que la temperatura podría oscilar hasta 30 °C. Incluso, dejó entrever que podría haber días de ola de calor, superando los 31 °C.

“En el caso de Lima Metropolitana, los distritos que están más pegados hacia el litoral, más cerca al mar, las temperaturas van a estar entre los 21° C como mínimo y 28° C -en promedio- como máximo. Los distritos más alejados pueden tener temperaturas máximas que lleguen a 30° C y sus mínimas en 19° C. No descartamos que pueda haber algunos días dentro del periodo -a mediados- (donde se den) temperaturas que superen los 31° C u olas de calor”, explicó para dicho medio.