Los reencuentros inesperados generan impacto en cada uno de los protagonistas, y más aún si ellos son Frankie Muniz y Bryan Cranston. Padre e hijo en la recordada serie “Malcolm in the Middle” que vio la luz a inicios del presente siglo, fueron grabados mientras procedían a abrazarse y a dedicarse unas emotivas palabras ante la atónita mirada de los presentes. Conoce cómo se produjo, dónde y qué se dijeron ambos actores.

¿CÓMO FUE EL EMOTIVO REENCUENTRO ENTRE FRANKIE MUNIZ Y BRYAN CRANSTON, LOS ACTORES QUE PROTAGONIZARON “MALCOLM IN THE MIDDLE”?

El inicio del siglo XXI trajo consigo el estreno de producciones televisivas que posteriormente hasta serían galardonadas por el éxito que marcó un antes y un después en las vidas de, por ejemplo, los actores que trabajaron en “Malcolm in the Middle”, una afamada serie protagonizada por Frankie Muniz y su ‘padre’ Bryan Cranston, quienes tras varios años se volvieron a reencontraron públicamente para emocionar a sus fans.

Mediante las redes sociales de Cory Adams, dueño de Diego Pops, un restaurante estadounidense que ofrece comida mexicana, se puede observar la llegada del popular ‘Malcolm Wilkerson’ a dicho lugar en compañía de una caja cargada que lleva por nombre el concepto de “Dos Hombres”.

Para sorpresa de Bryan Cranston, el paquete contenía botellas del mezcal artesanal que produce junto a Aaron Paul, quien también es actor, y al parecer ese motivo lo habría emocionado mucho más cuando un sonriente Frankie Muniz le pregunta si “¿Me puedes firmar esto?”.

Cabe resaltar, que este reencuentro llega casi 6 meses después que el actor californiano de 67 años, confirmara en Watch What Happens Live que la exitosa serie de comedia de situación, “Malcolm in the Middle”, podría volver a la pantalla chica como una “película de reunión” tras 17 años de emitido el último capítulo válido por la sétima temporada.

Para finalizar, y en relación al histórico junte entre Frankie Muniz y un Bryan Cranston que justamente estaba acompañado en la mesa del restaurante por Aaron Paul, podemos destacar que al verse, se enfundaron en un emocionante abrazo difícil de creer para el ‘papá' del pequeño ‘Malcolm Wilkerson’, quien solo atinó a esbozar una sonrisa y decir “¡Oh My Good!”.

Como era de esperarse, los comentarios vía Instagram acerca del video viralizado, llenaron la publicación con más de 50 mil likes, expresando lo siguiente:

- “Me encanta cómo Bryan y Aaron siempre se relajan el uno con el otro”

- “Eso fue perfectamente ejecutado”

- “De actor infantil a corredor profesional y repartidor. Wow que carrera”

EN QUÉ CONSISTÍA EL “MALCOLM IN THE MIDDLE” DE FRANKIE MUNIZ Y BRYAN CRANSTON Y DÓNDE VERLOS ACTUALMENTE

Exactamente, el 9 de enero del 2000, “Malcolm in the Middle” fue estrenada bajo el sello de Fox Broadcasting Company, y estuvo caracterizada durante 6 años por la disparatada familia que la protagonizaba mediante una mezcla de humor y dinámicas cotidianas familiares.

Con las actuaciones de Frankie Muniz, un adolescente talentoso, pero torpe, y Bryan Cranston, un padre bueno y despistado a la vez, además de Lois (Jane Kaczmarek), una madre de voluntad fuerte y dominante, y los traviesos hermanos de ‘Malcolm’ llamados ‘Francis’ (Christopher Kennedy Masterson), Reese (Justin Berfield) y Dewey (Erik Per), la exitosa serie también alcanzó la fama y la gloria a la vez ganando varios Premios Emmy por mejor guión, reparto, entre otras categorías.

Si te interesa verlos otra vez juntos o quizá por primera vez, suscríbete a Disney+ y accede a las 7 temporadas de “Malcolm in the Middle” creadas por Linwood Boomer y basadas en la siguiente sinopsis:

“Malcolm es el tercer hijo de una familia particularmente extravagante y extraña. Junto a él viven el segundo hijo Reese, un chico maleducado que logra intimidar a los chicos más pequeños, el cuarto hijo Dewey, un niño peculiar del que a menudo se burlan los hermanos Malcolm y Reese, y su padre Hal, un hombre muy enamorado de su esposa Lois, una mujer autoritaria que está a cargo de la familia de Malcolm. El hijo mayor, Francis, fue enviado a la escuela militar por los mismos padres debido a su insubordinación.

La serie narra la lucha por sobrevivir de un adolescente superdotado llamado Malcolm (Frankie Muniz), en medio de una familia de clase media estadounidense”