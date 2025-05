A nivel global, el mundo debe afrontar diversos desafíos, y los seres humanos involucrarse de lleno en tareas que pueden fortalecerse mediante el ingreso a la universidad, por ejemplo. Es así como lo expresado por Mark Zuckerberg, hoy llama la atención y genera cierta controversia entorno a la importancia de ese tipo de instituciones educativas con el objetivo de encontrar empleo según la demanda requerida, y la modernidad que solo busca profesionales capacitados para asumir funciones específicas ligadas a la tecnología.

Mediante diálogo concedido que puede verse mediante YouTube, el CEO de Meta viene causando cierto revuelo tras referirse a las casas de estudio como aquellos establecimientos donde no se prepara a los jóvenes teniendo el propósito de insertarlos en el mercado laboral actual y moderno exigido por diversas compañías.

Mark Zuckerberg considera que hoy la universidad no te brinda las herramientas necesarias para encontrar empleo en áreas tan modernas como tecnológicas. (Fuente: iStock) / skynesher

“Creo como mucha gente que la universidad no prepara a la gente para los trabajos que necesitan en la actualidad”, manifiesta Mark Zuckerberg a través de This Past Weekend with Theo Von, creyendo que hoy existe una desconexión puntual entre las competencias enseñadas, por ejemplo, y las habilidades demandadas por el empleador de turno enfocado sobre áreas tecnológicas sobre todo.

Al respecto, también considera que la denominada “deuda estudiantil” profundiza problema en cuanto a aprendizaje se refiere, ya que el alumno finalmente puede llegar a perder de vista la parte académica para enfocarse en factores económicos planteados desde el costo de la propia universidad.

SI DIRIGES UNA EMPRESA, ESTOS CONSEJOS BRINDADOS POR MARK ZUCKERBERG PUEDES TOMAR EN CUENTA PARA LIDERARLA CON ÉXITO

Han pasado 20 años desde que Facebook apareciera en nuestras vidas, y Mark Zuckerberg empezara a posicionarse como próspero empresario, fortaleciendo así el imperio tecnológico de las más populares redes sociales que hoy conectan a millones de personas.

De acuerdo a su experiencia en el mundo de los negocios, el CEO de Meta representa una voz autorizada para brindar consejos referentes a la gestión de un producto que finalmente termina siendo el restaurante abierto con tanto esfuerzo o minimarket quizá.

En ese sentido, pasamos a compartirte todas las recomendaciones que Mark Zuckerberg tiene para tí ahora que formas parte del ámbito empresarial tras decidir abrir el establecimiento de tus sueños:

No delegues responsabilidades

- Mark Zuckerberg defiende que “un fundador debe involucrarse en tantas decisiones y aspectos de la empresa como sea posible”.

No lo pienses tanto y concéntrate en poner en práctica cada idea planteada

- Según Mark Zuckerberg, “debemos actuar y dejar de preocuparnos por lo que hacen o dejan de hacer los demás”.

Según Mark Zuckerberg, un líder de empresa debe llevar a cabo ciertas acciones y actuar de forma proactiva si quiere alcanzar el éxito. (Fuente: iStock) / skynesher

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy

- Mark Zuckerberg refiere que “trabajar continuadamente ayuda a eliminar las barreras que van surgiendo en el camino”.

Experimenta proceso de austeridad

Asimismo, la persona responsable de establecer la dirección general y la estrategia de productos de Meta, recomienda que si te encuentras liderando una empresa, prepares muy bien cada reunión pactada, y en esa línea, le dediques tiempo previo a la revisión de otros importantes temas estructurales.

Recordemos que desde octubre de 2021, todos los productos y servicios de dicha familia de aplicaciones conformada por Instagram y WhatsApp también, se centran en el “desarrollo de experiencias sociales para el metaverso, yendo más allá de las pantallas 2D hacia experiencias inmersivas como la realidad aumentada y virtual”.