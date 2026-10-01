Por Redacción EC

Octubre vuelve a teñirse de morado y se convierte en un periodo marcado por la devoción al Señor de los Milagros, una de las expresiones religiosas con mayor arraigo en el Perú. A lo largo de este mes, numerosos fieles se suman a las actividades religiosas, participan en las tradicionales procesiones y acuden al Cristo de Pachacamilla para renovar su fe, agradecer por las bendiciones recibidas y pedir protección para sus familias.