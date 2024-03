El 27 de marzo en el Perú genera interrogantes sobre su estatus como feriado o día no laborable en el calendario oficial del país, especialmente en el contexto de la Semana Santa. Si bien esta festividad es de gran importancia para la comunidad cristiana y está arraigada en la cultura peruana, ¿Qué es lo que dice la legislación laboral y los decretos gubernamentales del país en torno a este día? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

EL 27 DE MARZO EN EL PERÚ ES FERIADO O DÍA NO LABORABLE

En el contexto de la Semana Santa en el Perú, el miércoles 27 de marzo de 2024 no es reconocido como feriado ni como día no laborable a nivel nacional. Aunque las festividades de Semana Santa son significativas para la comunidad cristiana y algunas tradiciones religiosas están arraigadas en la cultura peruana, el Miércoles Santo no alcanza el mismo estatus que el Jueves y Viernes Santo en términos de reconocimiento civil.

La legislación laboral del país establece que únicamente los días jueves 28 y viernes 29 de marzo son feriados debido a su importancia dentro de la Semana Santa, según lo establecido en el Decreto Legislativo 713.

La determinación de los días no laborables y feriados puede variar según las leyes laborales y las tradiciones locales de cada país. Aunque el Perú se considera un Estado laico, las festividades religiosas, incluida la Semana Santa, aún influyen en la vida cotidiana y en la agenda laboral del país.

Sin embargo, en este caso, el Miércoles Santo no está oficialmente reconocido como un día feriado o no laborable a nivel nacional, y las actividades se llevan a cabo con normalidad según la legislación vigente.

Es fundamental consultar la legislación y los calendarios oficiales para obtener información precisa sobre la observancia de días feriados y no laborables en una región específica. Aunque el Miércoles Santo forma parte de las celebraciones de la Semana Santa y puede tener importancia religiosa, su reconocimiento como feriado o día no laborable depende de las disposiciones legales establecidas por el gobierno y las autoridades correspondientes.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN FERIADO, UN DÍA NO LABORABLE Y UN FERIADO LARGO

FERIADO

El feriado es un día festivo en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

DÍA NO LABORABLE

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que solamente recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.

FERIADOS LARGOS

Los feriados largos, también conocidos como ‘puentes’, se generan cuando a los feriados ya fijados en el calendario se le adhieren días no laborables, haciendo que entre los dos haya varios días seguidos de descanso, que pueden ser tres o cuatro consecutivos.

Esto se realiza con el propósito de promover el turismo, aunque algunos aprovechan para tomar un descanso y pasarlo en familia.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS DEL 2024 EN PERÚ?

A continuación, te presentamos la lista de feriados para el año 2024, en la cual se incluyó los cuatro nuevos días festivos a nivel nacional:

Año Nuevo: lunes 1 de enero.

lunes 1 de enero. Semana Santa: jueves 28 de marzo.

jueves 28 de marzo. Semana Santa: viernes 29 de marzo.

viernes 29 de marzo. Día del Trabajador : miércoles 1 de mayo.

: miércoles 1 de mayo. Batalla de Arica y Día de la Bandera: viernes 7 de junio.

viernes 7 de junio. San Pedro y San Pablo: sábado 29 de junio.

sábado 29 de junio. Día de la Fuerza Aérea del Perú, en honor a José Abelardo Quiñones Gonzáles: martes 23 de julio.

martes 23 de julio. Fiestas Patrias: domingo 28 de julio

domingo 28 de julio Fiestas Patrias: lunes 29 de julio.

lunes 29 de julio. Batalla de Junín: martes 6 de agosto.

martes 6 de agosto. Santa Rosa de Lima: viernes 30 de agosto.

viernes 30 de agosto. Combate de Angamos: martes 8 de octubre.

martes 8 de octubre. Día de Todos los Santos: viernes 1 de noviembre.

viernes 1 de noviembre. Inmaculada Concepción: domingo 8 de diciembre.

domingo 8 de diciembre. Batalla de Ayacucho: lunes 9 de diciembre.

lunes 9 de diciembre. Navidad: miércoles 25 de diciembre.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS FERIADOS INCORPORADOS EN EL CALENDARIO PERUANO?

Aquí, te presentamos los motivos por los cuales se determinó que cada nuevo feriado se incorpore al calendario peruano establecidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713:

Día de la Fuerza Aérea del Perú (23 de julio): Durante la madrugada del viernes 23 de junio de 2023, el Congreso de la República aprobó la ley que declara a esta fecha para honorificar al capitán FAP José Abelardo Quiñones.

Durante la madrugada del viernes 23 de junio de 2023, el Congreso de la República aprobó la ley que declara a esta fecha para honorificar al capitán FAP José Abelardo Quiñones. Batalla de Arica y Día de la Bandera (7 de junio): Ley aprobada por insistencia para establecer que esta fecha sea declarada como feriado nacional, y publicada el 15 de junio en conmemoración de ambas efemérides patrióticas.

Ley aprobada por insistencia para establecer que esta fecha sea declarada como feriado nacional, y publicada el 15 de junio en conmemoración de ambas efemérides patrióticas. Batalla de Junín (6 de agosto): El 7 de julio de 2022, el Congreso aprobó declarar feriado nacional al 6 de agosto en honor a este importante hecho que permitió consolidar la posterior independencia del Perú.

El 7 de julio de 2022, el Congreso aprobó declarar feriado nacional al 6 de agosto en honor a este importante hecho que permitió consolidar la posterior independencia del Perú. Batalla de Ayacucho (9 de diciembre): Efemérides aprobada el 9 de diciembre de 2021 por el pleno del Congreso de la República para rememorar este significativo suceso patrio.

Es importante mencionar que, la incorporación de estos días festivos tiene la finalidad de balancear el tiempo de trabajo y de descanso de los peruanos, también de incentivar las actividades culturales, patrióticas y de ocio en la ciudadanía.