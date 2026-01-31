Febrero de 2026 llega con una agenda astronómica especialmente activa, marcada por fases lunares clave, encuentros entre planetas y fenómenos que podrán ser observados tanto a simple vista como con instrumentos ópticos.

Los eventos astronómicos en cuestión conviertne al segundo mes del año en un período ideal para mirar hacia arriba y planificar noches de observación. Descubre cuáles son los fenómenos más importantes y cuándo ocurrirán.

¿CÓMO INFLUYEN LAS FASES DE LA LUNA Y SUS ENCUENTROS EN LOS EVENTOS DEL MES?

La Luna estructura gran parte de la actividad astronómica de febrero de 2026. El 1 de dicho mes aparecerá la Luna llena de Nieve, cuyo intenso brillo domina el cielo nocturno y permite apreciar con mayor detalle su superficie, especialmente con binoculares o telescopios, además de facilitar la fotografía lunar.

Hacia mediados de mes, la Luna nueva reduce al mínimo la iluminación natural y crea las mejores condiciones para observar el cielo profundo. Durante este período, la ausencia de luz lunar favorece la visualización de la Vía Láctea y de objetos distantes como galaxias y nebulosas desde lugares con baja contaminación lumínica.

En la segunda mitad de febrero, la Luna vuelve a ser protagonista al interactuar con otros cuerpos celestes. El 23 se produce una ocultación parcial de las Pléyades, mientras que el 27 el satélite se aproxima a Júpiter, ofreciendo un acercamiento evidente a simple vista y una escena más dinámica al utilizar instrumentos ópticos, según informa Infobae.

¿HABRÁ ECLIPSE EN FEBRERO DE 2026?

El 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular, un fenómeno en el que la Luna no cubre por completo al Sol y deja visible un brillante anillo de luz. La fase anular será observable desde la Antártida, mientras que en el sur de Sudamérica y África el eclipse se apreciará de manera parcial.

En ciudades como Ushuaia, el Sol se ocultará apenas unos puntos porcentuales. Para cualquier tipo de observación solar, es indispensable utilizar filtros certificados o equipos diseñados específicamente para proteger la vista.

¿FEBRERO SERÁ TESTIGO DE UN COMETA?

El mismo 17 de febrero, el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) alcanzará su mayor cercanía a la Tierra. Aunque su brillo no permite verlo a simple vista, binoculares o telescopios pequeños facilitarán su detección cerca del horizonte tras la puesta del Sol, especialmente para observadores atentos a su desplazamiento noche tras noche.

¿QUÉ CONJUNCIONES PLANETARIAS DESTACAN EN FEBRERO?

Uno de los encuentros más sutiles ocurre el 15 de febrero, cuando Saturno y Neptuno se aproximan visualmente en el cielo. Aunque Neptuno no es visible sin telescopio, su localización se ve favorecida por el cielo oscuro de la Luna nueva, lo que mejora las posibilidades de identificación.

El 19 de febrero, la Luna creciente se suma a este sector del cielo y actúa como una referencia natural para ubicar a ambos planetas poco después del atardecer, generando una escena interesante para la observación temprana.

¿CÓMO SERÁ LA GRAN ALINEACIÓN PLANETARIA?

El 28 de febrero cerrará el mes con una alineación que reunirá a seis planetas a lo largo del cielo. Cuatro de ellos serán visibles sin ayuda óptica, mientras que los más lejanos requerirán binoculares o telescopio. Este fenómeno ofrecerá una oportunidad única para apreciar, en una sola noche, la diversidad y disposición del sistema solar.

