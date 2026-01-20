A lo largo del año, el firmamento ofrece postales naturales que fascinan a quienes alzan la mirada. Entre ellas, la Luna ocupa un lugar central, pues su apariencia se transforma de forma periódica y marca distintos momentos del mes. Estos cambios, determinados por el ciclo lunar, generan interés tanto en la comunidad científica como en el público en general. Por ello, repasamos los principales fenómenos lunares que se podrán apreciar durante febrero y serán disfrutables por los fanáticos de la astronomía.

Mira AQUÍ el calendario astronómico de febrero 226: Luna llena, cuarto menguante y más

Luna Llena el 1 de febrero.

Cuarto Menguante el 9 de febrero.

Luna Nueva el 17 de febrero. La Luna Nueva del 17 de Febrero de 2026 coincide con la ocurrencia de un eclipse solar anular.

Cuarto Creciente el 24 de febrero.

Qué es el calendario lunar

A diferencia del calendario solar, que se basa en los ciclos del Sol, el calendario lunar organiza el tiempo según los movimientos de la Luna. En este sistema, cada mes lunar corresponde a una lunación, es decir, al período que transcurre entre dos fases iguales de la Luna. Este ciclo tiene una duración promedio de 29,53 días solares.

Las fases lunares —nueva, creciente, llena y menguante— se deben a la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna. Aunque nuestro satélite tarda cerca de 28 días en completar una órbita alrededor de la Tierra, este tiempo no basta para que la misma fase se repita, ya que la Tierra también se mueve alrededor del Sol. Por eso, se requiere aproximadamente un día y medio adicional para cerrar el ciclo completo, lo que da lugar a un total de 13 lunaciones por año.

Cómo influyen las fases lunares en la vida cotidiana

Según la plataforma AD Magazine, cada una de las cuatro fases principales de la Luna se asocia a diferentes energías y momentos propicios para determinadas actividades.

Luna nueva: simboliza comienzos, reflexión y nuevos propósitos.

Cuarto creciente: representa crecimiento, acción y avance hacia metas.

Luna llena: potencia la claridad, la emoción y la culminación de procesos.

Cuarto menguante: invita a soltar, descansar y cerrar ciclos.

Si bien no existen pruebas científicas que respalden estos efectos, para muchos los desplazamientos del astro lunar influyen en su estado emocional, rendimiento diario e incluso en cambios físicos como el cabello. De este modo, seguir sus fases dejó de ser solo un ejercicio de observación del cielo y pasó a convertirse en un ritual personal ligado a la conexión con el entorno y la introspección.