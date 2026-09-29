Por Redacción EC

Mirar al cielo durante octubre de 2026 será una oportunidad para descubrir varios fenómenos astronómicos visibles desde distintas zonas del Perú. A lo largo de estas semanas, la Luna cambiará de apariencia y protagonizará interesantes acercamientos visuales con otros cuerpos celestes, mientras algunos planetas podrán ser identificados con mayor facilidad durante determinadas noches. El décimo mes del año también tendrá momentos especiales para los aficionados a la astronomía, especialmente cuando las condiciones de observación permitan dirigir la mirada hacia Saturno. Con un poco de paciencia y un lugar con poca contaminación lumínica, estos acontecimientos podrán convertirse en una buena ocasión para disfrutar del firmamento y seguir, paso a paso, los principales eventos que marcarán el cielo peruano durante octubre.