Mirar al cielo durante octubre de 2026 será una oportunidad para descubrir varios fenómenos astronómicos visibles desde distintas zonas del Perú. A lo largo de estas semanas, la Luna cambiará de apariencia y protagonizará interesantes acercamientos visuales con otros cuerpos celestes, mientras algunos planetas podrán ser identificados con mayor facilidad durante determinadas noches. El décimo mes del año también tendrá momentos especiales para los aficionados a la astronomía, especialmente cuando las condiciones de observación permitan dirigir la mirada hacia Saturno. Con un poco de paciencia y un lugar con poca contaminación lumínica, estos acontecimientos podrán convertirse en una buena ocasión para disfrutar del firmamento y seguir, paso a paso, los principales eventos que marcarán el cielo peruano durante octubre.

Calendario astronómico de octubre 2026

3 de octubre – 08:25 a. m. La Luna entrará en su etapa de menguante, con una ubicación aparente hacia Géminis. En ese momento se encontrará a aproximadamente 370.143 kilómetros de nuestro planeta, según Andina.

4 de octubre – 07:29 a. m. Será una fecha especial para seguir a Saturno, que alcanzará su posición de oposición respecto al Sol. Esto hará que permanezca visible durante gran parte de la noche. Además, será el momento del año en que se encuentre más cerca de la Tierra y presente su mayor tamaño aparente, de 19,7 segundos de arco. Conida señala que las noches de octubre serán propicias para su observación mediante telescopio.

Primeras madrugadas del mes . Durante los primeros días de octubre, la Luna y Marte podrán verse relativamente cercanos en el firmamento, hacia Cáncer. Más adelante, el satélite terrestre tendrá otro acercamiento visual, esta vez con Júpiter, hacia la zona de Leo.

10 de octubre – 10:50 a. m. La Luna pasará por la fase de Luna nueva y aparecerá proyectada hacia Virgo. Su distancia respecto a la Tierra será de unos 387.640 kilómetros.

11 de octubre – Después del ocaso Al caer la noche, la Luna en crecimiento y Venus podrán distinguirse en una zona cercana del cielo, con Virgo como referencia.

12 de octubre – 05:03 a. m. Mercurio alcanzará una elongación máxima de 25,2 grados hacia el este. Para ubicarlo, habrá que buscarlo hacia Libra después de la puesta del Sol. Durante esa jornada también será posible apreciar la cercanía aparente entre Mercurio y la Luna creciente.

18 de octubre – 11:13 a. m. El ciclo lunar continuará con la llegada del cuarto creciente. El satélite se proyectará hacia Sagitario y estará a unos 402.751 kilómetros de distancia.

Últimos días del mes – Después del atardecer. La Luna volverá a situarse cerca de Saturno en el cielo nocturno. Ambos podrán localizarse tomando como referencia las zonas correspondientes a Piscis y Cetus, ofreciendo otra ocasión para observar al planeta anillado.