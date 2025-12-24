Poco más de 15 años han pasado desde que WhatsApp viera la luz y empezara a ganar popularidad gracias a simplicidad de producto, gratuidad, y novedosas funcionalidades brindadas para comunicarnos con personas de todas partes del mundo. Ahora, y con motivo de la Navidad 2025, algunos usuarios del popular aplicativo desarrollado por parte de Meta, buscan enviar mensajes dirigidos a sus seres más queridos, pero a la misma vez pudiendo lograrse gracias a herramienta básica incorporada.

ASÍ PUEDES ENVIAR MENSAJE NAVIDEÑO DIRIGIDO A VARIOS CONTACTOS Y A LA MISMA VEZ VÍA WHATSAPP

Desde llamadas hasta mensajes puedes enviar mediante WhatsApp, y gratuitamente durante temporada de fiestas que generan el envío de textos puntuales al mismo tiempo.

Ahora con la Navidad 2025 celebrada a nivel global, las listas de difusión se convierten en la opción perfecta e ideal para dicho cometido, permitiendo Meta la inclusión de un máximo de 256 contactos, y asegurándote que todos te tengan guardado telefónicamente en libretas almacenadas.

Si tienes Android o iPhone, revisa el siguiente paso a paso que te permitirá enviar mensajes navideños a la misma vez, y dirigidos a varias personas mediante WhatsApp:

ANDROID

- Abre el aplicativo.

- Toca el menú donde figuran los tres puntos situados en la esquina superior derecha.

- Selecciona la opción “Nueva difusión”.

- Elige a los contactos que deseas incluir en la lista.

- Finalmente confirma la selección de contactos pulsando el botón de verificación verde.

IPHONE

- Ingresa a aplicativo.

- Desde la pantalla principal de chats, pulsa el ícono “+” ubicado en la parte superior.

- Selecciona “Nueva difusión”.

- Termina eligiendo los contactos destinatarios y confirma la selección de lista escogida.

Cabe resaltar con respecto a las listas de difusión que deseas generar para enviar mensajes masivos, y a la misma vez, que desde la pestaña “Chats” puedes terminar eliminándolas si así lo decides, debiendo considerar además el límite mensual habilitado por parte de WhatsApp.

CON ESTE PACK DE STICKERS INCORPORADO A LOS WHATSAPP DE IPHONE CELEBRA LA LLEGADA DEL AÑO NUEVO 2026

Culminan los 365 días del 2025, y automáticamente arrancará nuevo periodo que a nivel global, suele recibirse con alegría, y mediante WhatsApp enviando stickers como los ahora incorporados a cuentas de usuarios de iOS.

En efecto, si hoy tienes iPhone, ya puedes hacer uso de la pegatina especial de Lottie que conmemora la llegada del 2026, siendo la versión 25.36.10.72 elevada a través de TestFlight, la que irá extendiéndose hacia mayor cantidad de personas conforme pasen los meses.

Según lo precisa WABetaInfo brindando información acerca de esta actualización dirigida a quienes cuentan con el dispositivo diseñado por parte de Apple, el paquete de stickers puntual figura implementado como función a partir de la cual se busca garantizar “animaciones fluidas y elementos visuales de alta calidad sin consumir demasiado espacio de almacenamiento”.

META Y EL NUEVO PAQUETE DE FUNCIONES QUE HABILITA PARA WHATSAPP DE CARA AL 2026

De manera periódica, Meta sorprende anunciando la habilitación de funcionalidades a partir de las cuales tu experiencia como usuario de WhatsApp, termina mejorando, y con miras al 2026, gracias a nuevo paquete de novedades.

Según la información compartida de manera oficial, el popular aplicativo de mensajería instantánea y descargado gratuitamente a nivel global, ahora te brinda la chance de acceder a divertidos stickers para estados, avances en la generación de imágenes con Meta AI, entre otros de los siguientes atributos puntuales:

Mensajes de llamadas perdidas

- Olvídate de los correos de voz gracias a la posibilidad de ahora poder grabar una nota de voz o video, según el tipo de llamada, y con un solo toque para que la persona contactada la escuche más tarde.

Reacciones en chats de audio

Nueva pestaña de archivos multimedia en la computadora

- Busca documentos, enlaces y archivos multimedia en todos los chats, y en un solo lugar organizado desde Mac, Windows y propia web.

Otras de las novedosas funciones que incorpora Meta a WhatsApp desde diciembre 2025, son aquellas vinculadas a la priorización automática a “quien está hablando para que te sea más fácil seguir la conversación”, mejoras en el “aspecto de las vistas previas de los enlaces”, simplificación de las URL largas, y habilitación del Meta AI mediante el cual se incorporan “nuevas capacidades de modelo de generación de imágenes de Midjourney y Flux”.