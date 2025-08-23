Por lo general, la vida de un millonario causa mucha curiosidad y atracción de cualquier persona, quienes indagan dónde viven y la cantidad de fortuna que tienen. De hecho, como todos los años, se publica el ranking de las personas más ricas del mundo en la que destaca Elon Musk con un patrimonio de US$ 1000 millones y Mark Zuckerberg con una fortuna de US$ 216 mil millones. No obstante, una inteligencia artificial identificó a la persona más influyente de la historia, hecho que ha causado sorpresa entre los usuarios en internet. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉN ES EL MILLOARIO MÁS INFLUYENTE DEL MUNDO, SEGÚN LA IA?

Luego de que se revelara, a través de Forbes, que Elon Musk lidera la lista de las personas más ricas del mundo con un patrimonio de más de US$ 1000 millones, el diario La Nación consultó al ChatGPT sobre el personaje más “influyente” de la historia. Según la inteligencia artificial, precisó que todo depende del criterio o la interpretación que se le asigne a dicho término. “Si hablamos de impacto histórico y social combinado con riqueza, muchos historiadores suelen señalar a John D. Rockefeller como el más influyente, porque no solo acumuló riqueza enorme, sino que su manera de operar y regular la industria marcó el siglo XX“, detalló.

“Las grandes compañías actuales como Exxon Mobil, Chevron o ConocoPhillips descienden de la Standard Oil Company creada por el magnate”, relató el medio National Geographic. Cabe mencionar que Rockefeller, reconocido como ‘el magnate del petróleo’, es considerado el pionero de la industria petrolera moderna. Inclusive, destinó parte de su fortuna a impulsar proyectos como la creación de universidades y centros de investigación médica, donando más de 500 millones de dólares a obras benéficas. El empresario de 98 años murió en 1937, dejando una herencia que, de acuerdo con Forbes, equivaldría hoy a unos 340.000 millones de dólares.

Según la IA, John D. Rockefeller es considerado como el millonario más influyente en toda la historia.

Eso no es todo, la plataforma de OpenAI reveló el nombre de otros millonarios considerados influyentes. Por ello, posicionó en segundo lugar a Andrew Carnegie, empresario vinculado a la industria del acero y el hierro, mientras que en la tercera posición ubicó a Henry Ford, pionero de la producción en masa que revolucionó la industria automotriz. Luego, continúa Bill Gates, cofundador de Microsoft, junto a Jeff Bezos, creador de Amazon, y Warren Buffett, reconocido inversor y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. En séptima posición figura Cornelius Vanderbilt, quien amasó una gran fortuna en los sectores naviero y ferroviario. Por último, el listado se completa con J.P. Morgan, Elon Musk y Steve Jobs.