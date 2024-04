¡No es la UNI! Conoce la mejor universidad del Perú para estudiar Ingenería, según ranking QS World University

A pesar que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se destaca entre las mejores casas de estudios superiores en el Perú por enseñar Ingeniería, existe otra universidad que supera a la anterior. Se trata del ranking QS World University que reveló la mejor institución educativa para estudiar dicha carrera basándose en varios aspectos. Todos los detalles sobre este estudio en la siguiente nota.

¿CUÁL ES LA MEJOR UNIVERSIDAD DEL PERÚ PARA APRENDER INGENIERÍA, SEGÚN EL RANKING QS?

El ranking QS World University mencionó a la mejor institución educativa superior del país para estudiar Ingeniería a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) debido a la reputación de la universidad, ya sea académica como de los trabajadores, las cuales se obtienen mediante encuestas de percepción.

“A la hora de elegir una universidad, hay muchas cosas que tener en cuenta. Al elegir la PUCP, puedes estar seguro de que has tomado una decisión de la que no te arrepentirás. La PUCP es una institución educativa altamente valorada en el Perú. No solo reúne a los estudiantes más calificados del Perú, sino que también cuenta con un gran contingente de estudiantes internacionales que vienen de todas partes del mundo para enriquecer su experiencia educativa y cultural”, menciona el famoso ranking.

“Los docentes de la PUCP se encuentran entre los mejores del país, lo que asegura una experiencia educativa única. Vivir y experimentar la vida universitaria en un ambiente distinto al que estás acostumbrado definitivamente será una experiencia de aprendizaje y la PUCP es un gran lugar para lograr esa experiencia”, agrega.

¿QUÉ UNIVERSIDAD EN EL PERÚ BRINDA EMPLEO MÁS RÁPIDO A SUS EGRESADOS, SEGÚN EL RANKING QS?

De acuerdo con el Ranking QS, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es la casa de estudio que posee un gran índice de oportunidades laborales a sus egresados. La institución educativa se encuentra en la posición 217 a nivel internacional, pero se ubica primero a nivel país, superando a reconocidas universidades que mayormente sobresalen en estos estudios.

Y este es el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que alcanzó un puntaje de 51,1 y se ubica debajo del puesto 500 dentro del listado. Por su parte, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) tiene una puntuación de 27,3, ubicándose debajo del puesto 300. Mientras que, la Universidad Cayetano Heredia (UCH) y la Universidad de Ingeniería (UNI) no están en dicho informe.

¿CUÁLES SON LAS FACULTADES QUE TIENE LA PUCP?