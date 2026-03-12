¡No esperes a la gala! Mira todas las películas nominadas al Oscar 2026 mediante streaming.

Una nueva edición del magno evento que premia a lo mejor del ‘sétimo arte’, se llevará a cabo mediante la celebración de los Oscars 2026, y en esta oportunidad teniendo a cintas nominadas cuyo particular contenido, continúa llamando la atención. La gala ya figura programada, y desde Estados Unidos los actores de cada película considerada para obtener la tan ansiada estatuilla dorada, vienen preparándose esperando que sea una gran noche hollywoodense. Con miras a precisamente la entrega de prestigioso galardón internacional, te contamos que las 10 producciones seleccionadas por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, terminaron estrenándose en 2025, y por ello actualmente todavía pueden verse gracias a diversos servicios de streaming.

LOS SERVICIOS DE STREAMING QUE HOY TE PERMITEN VER TODAS LAS PELÍCULAS NOMINADAS A LOS PREMIOS OSCAR 2026

A nivel global, los Oscars representan el gran evento que premia a lo mejor del ‘sétimo arte’, y esas cintas que debido a factores muy particulares, terminaron siendo seleccionadas para figurar nominadas a “Mejor Película”.

Con respecto a los 10 films que buscan obtener la preciada estatuilla dorada, ahora resulta importante destacar que tras estrenarse en 2025, hoy forman parte del catálogo de producciones ofrecidas por parte de los más populares servicios de streaming.

A continuación, te presentamos el listado que integran cada una de las películas nominadas a “Mejor Película” en los Oscars 2026, y las plataformas desde donde puedes apreciarlas tras haberte suscrito o pagado por alguna membresía:

Bugonia (Peacock y Prime Video)

F1 (Apple TV+)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet

Marty Supremo

Una Batalla Tras Otra (HBO Max)

El Agente Secreto (Disney+ y Apple TV+)

Valor Sentimental

Pecadores (HBO Max y Prime Video)

Sueños de Trenes (Netflix)

Tal y como lo destacamos líneas arriba, tanto Netflix como HBO Max, y Prime Video también, requieren de un pago previo realizado para poder brindarte acceso a catálogo de variadas producciones, documentales, entre otros proyectos que incluyen a las nominadas a “Mejor Película” del 2025 por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

ESTAS SON LAS ÚLTIMAS 10 CINTAS QUE OBTUVIERON UN OSCAR A “MEJOR PELÍCULA”

A nivel global, diversas son las propuestas ofrecidas por parte de los directores de cine, pero solo algunas tienen el privilegio de ser nominadas a “Mejor Película” para ganar un Oscar como el que estará otorgándose durante la gala de la 98.ª edición.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a través de sus miembros, decide la elección del más destacado film anualmente, y desde el 2015 lo ha realizado considerando a los siguientes caracterizados por la presentación de trama dramática sobre todo:

OSCAR 2016 otorgado a “En Primera Plana”

OSCAR 2017 otorgado a “Luz de Luna”

OSCAR 2018 otorgado a “La Forma del Agua”

OSCAR 2019 otorgado a “Green Book”

OSCAR 2020 otorgado a “Parásitos”

OSCAR 2021 otorgado a “Nomadland”

OSCAR 2022 otorgado a “CODA”

OSCAR 2023 otorgado a “Todo en todas partes al mismo tiempo”

OSCAR 2024 otorgado a “Oppenheimer”

OSCAR 2025 otorgado a “Anora”

Asimismo, resulta importante destacar entorno a las últimas películas ganadoras de los prestigiosos Oscars que se celebran en Estados Unidos, que “Gladiador” lo obtuvo a inicios del siglo XXI, “El Señor de los Cielos: El Retorno del Rey” en 2003, “12 años de esclavitud” 10 años después, y entre las más populares, BIRDMAN también termina llamando la atención tras ganar la estatuilla dorada hace poco más de dos décadas.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA ARRANCA LA PREMIACIÓN DE LOS OSCARS 2026?

Tras la realización de los Globos de Oro el 11 de enero, la comunidad global compuesta por más de 10 mil artistas, es decir, la reconocida Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, determinará, llevará a cabo y premiará por nonagésima octava vez a lo mejor del ‘sétimo arte’ entorno a los estrenos del 2025, y mediante la entrega de la apreciada estatuilla de los Oscar.

El magno evento está a punto de cumplir un siglo desde que se celebró por primera ocasión en 1927, siendo la actuación, música, dirección, y guion de las mejores películas, algunas de las profesiones que integran las 23 categorías cuyos ganadores podrán develarse a nivel mundial el domingo 15 de marzo, tal y como lo expresa la plataforma oficial del afamado acontecimiento.

A través de redes sociales, también, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que con capacidad para 3 mil 400 personas y decoración Art Déco, el Dolby Theatre en Ovation Hollywood vuelve a convertirse, y desde inicios del siglo XXI, en la casa que albergará a los Premios Oscar celebrados por nonagésima octava ocasión.

Cabe resaltar y recordar, que dicho teatro es sede del magno evento cinematográfico desde el 2001, y ha sido testigo de la premiación a los mejores artistas de la industria del ‘sétimo arte’ que el 15 de marzo estarán siendo honrados y observados por más de 200 países a nivel global gracias a la señal de ABC y Hulu desde las 7 de la noche (Hora peruana).