El sistema de transporte público en Lima y Callao se alista para un cambio importante con la próxima puesta en marcha del Corredor Rosado, una propuesta que promete mejorar la conexión entre ambas jurisdicciones y reducir significativamente los tiempos de viaje. Este nuevo servicio, impulsado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en coordinación con autoridades locales, no solo busca ordenar el tránsito, sino también ofrecer mayor seguridad a los pasajeros y apostar por una movilidad más moderna, eficiente y sostenible. Con una tarifa accesible, buses equipados con tecnología y un esquema de operación planificado, el corredor apunta a convertirse en una alternativa clave frente al transporte informal que actualmente predomina en varias rutas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO EMPIEZA A FUNCIONAR Y CUÁL SERÁ EL RECORRIDO INICIAL?

El inicio de las operaciones está pactado para el 15 de mayo de 2026. En su fase de estreno, el servicio establecerá un puente directo entre el distrito de Mi Perú y el Cercado de Lima.

El trayecto de este nuevo servicio iniciará en el distrito chalaco de Mi Perú y avanzará por zonas estratégicas que conectan directamente con Lima. A lo largo de su ruta, atravesará Ventanilla y continuará por la avenida Néstor Gambetta. Luego, se integrará al Callao pasando por el óvalo Cantolao y la avenida Elmer Faucett. Finalmente, ingresará a Lima Metropolitana por la avenida Óscar R. Benavides hasta llegar a la Plaza 2 de Mayo. Este recorrido permitirá unir puntos clave sin necesidad de transbordos.

El corredor rosado tendrá una tarifa promocional de S/ 1.50. Foto: Municipalidad del Callao

¿QUÉ COSTO TENDRÁ EL PASAJE Y CÓMO SE PODRÁ PAGAR?

Para fomentar que el público se familiarice con el sistema, se ha dispuesto un precio especial de S/1.50 que estará vigente durante las primeras tres semanas de servicio.

Una de las mayores novedades es la modernización del recaudo, ya que no se aceptará dinero en efectivo; los usuarios deberán emplear exclusivamente métodos electrónicos como tarjetas de crédito o débito bancarias y tarjetas recargables específicas del sistema, lo que permitirá además la obtención de comprobantes de pago digitales.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PRESENTARÁN LOS BUSES DEL CORREDOR ROSADO?

La flota que dará marcha al proyecto está compuesta por 30 vehículos de última generación diseñados para ofrecer mayor comodidad y control.

Cada bus contará con sistemas de localización GPS que permitirán a los usuarios conocer su ubicación en tiempo real mediante aplicaciones móviles. Además, se han incorporado cámaras de videovigilancia conectadas a una central de monitoreo, lo que refuerza la seguridad durante los trayectos.

A esto se suma el uso de gas natural vehicular (GNV), una alternativa que contribuye a reducir la contaminación ambiental, según informa el diario La República.

Corredores rosados tendrán un marcha blanca por tres semanas. Foto: Andina

¿QUÉ CAMBIOS TRAERÁ ESTE PROYECTO EN EL FUTURO?

El Corredor Rosado no se limitará a su etapa inicial, ya que forma parte de un plan más amplio de expansión que se desarrollará progresivamente. Entre las acciones previstas se encuentran la incorporación de nuevas avenidas y la creación de más ejes viales que mejoren la cobertura del servicio.

Asimismo, se proyecta una integración con otros sistemas de transporte, como el Metropolitano, lo que permitiría articular rutas y facilitar los desplazamientos en la ciudad.

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