​​El papa León XIV se reunirá con más de 52 mil jóvenes este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Los asistentes deberán cumplir con los horarios y controles de seguridad establecidos. (Fuente: cuenta X de MML)
​​El papa León XIV se reunirá con más de 52 mil jóvenes este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Los asistentes deberán cumplir con los horarios y controles de seguridad establecidos. (Fuente: cuenta X de MML)
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú continúa generando gran expectativa entre los fieles católicos. Este jueves 12 de noviembre, el Estadio Nacional de Lima será escenario de una multitudinaria vigilia juvenil que congregará a más de 52 mil personas para compartir una jornada de oración, música y reflexión junto al santo padre. Ante la gran asistencia prevista, la organización estableció horarios específicos, puertas de acceso y restricciones para garantizar la seguridad de todos los participantes.

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