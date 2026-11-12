La visita del papa León XIV al Perú continúa generando gran expectativa entre los fieles católicos. Este jueves 12 de noviembre, el Estadio Nacional de Lima será escenario de una multitudinaria vigilia juvenil que congregará a más de 52 mil personas para compartir una jornada de oración, música y reflexión junto al santo padre. Ante la gran asistencia prevista, la organización estableció horarios específicos, puertas de acceso y restricciones para garantizar la seguridad de todos los participantes.

¿A qué hora abrirán las puertas del Estadio Nacional para recibir al papa León XIV?

Según la información difundida por el Arzobispado de Lima y recogida por la Agencia Andina, las puertas del Estadio Nacional estarán habilitadas desde las 10:00 a. m. para recibir a los asistentes y realizar los controles de seguridad correspondientes. Se recomienda llegar con anticipación para evitar aglomeraciones y facilitar el ingreso al recinto.

Las personas que consiguieron una de las entradas gratuitas deberán presentar su DNI, carné de extranjería o pasaporte en físico. También tendrán que mostrar su boleto de Teleticket, que puede llevarse impreso o en formato digital desde el celular. Es importante revisar previamente el sector asignado, ya que este documento señala la puerta por la que corresponde ingresar.

Los adolescentes de 16 y 17 años tendrán que cumplir con una disposición adicional: deberán asistir acompañados de un adulto responsable y presentar impresa la declaración jurada de autorización de sus padres. Este documento se encuentra disponible en la plataforma de Teleticket y será solicitado durante el control de acceso.

¿Cuáles son las puertas de ingreso y cómo estarán distribuidos los asistentes?

El Estadio Nacional contará con una distribución especial para recibir a los participantes. De acuerdo con la organización, se espera la presencia de entre 52 mil y 55 mil personas: aproximadamente 40 mil ocuparán las tribunas, mientras que otras 12 mil estarán ubicadas en la zona de campo. Por ello, cada asistente deberá respetar el acceso que figura en su entrada.

En la tribuna occidente, las puertas 1 y 8 estarán destinadas a la zona baja; las puertas 2 y 7, a la zona intermedia; y las puertas 3 y 6, a la zona alta. En oriente, los ingresos serán por las puertas 21 y 24 para la zona baja, 19 y 26 para la intermedia, y 20 y 25 para la alta.

Para quienes tengan ubicaciones en las tribunas norte y sur, también habrá accesos diferenciados. La tribuna norte utilizará las puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17, mientras que la tribuna sur tendrá habilitadas las puertas 28, 29, 30, 31, 32 y 33. En el caso del campo, los asistentes deberán ingresar por la puerta 9 (campo 1), 18 (campo 2), 34 (campo 3) y 27 (campo 4).

¿A qué hora comenzará la vigilia con el papa León XIV?

La jornada no estará limitada al encuentro con el pontífice. Desde las 2:00 p. m. se desarrollará un programa de actividades que incluirá presentaciones musicales, danzas folclóricas, momentos de oración y dinámicas de integración protagonizadas por jóvenes de diferentes parroquias y diócesis del país.

Entre los artistas invitados figuran Ítala y Juanjo, además de Donnie Yaipén, conocido por interpretar la denominada «Cumbia del papa». También se presentará una obra teatral de aproximadamente 15 minutos, dirigida por Fernando Luque, que abordará las dificultades que atraviesan los jóvenes y la importancia de encontrar esperanza a través de la fe.

El momento central está previsto para las 6:00 p. m., cuando el papa León XIV participe en el encuentro con los asistentes. Durante esta actividad también se escucharán testimonios de jóvenes que compartirán sus experiencias y reflexiones con el santo padre. La vigilia forma parte de las actividades oficiales de su visita al Perú.

¿Qué objetos están prohibidos en el Estadio Nacional?

Las autoridades han establecido una serie de restricciones para evitar incidentes y garantizar el normal desarrollo del evento. Entre los artículos que no podrán ingresar figuran los punteros láser, encendedores, fósforos, armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, tijeras y herramientas. Tampoco estarán permitidas las sombrillas o paraguas con puntas rígidas.

Asimismo, se restringirá el ingreso de botellas de vidrio, latas, mochilas o bolsos de grandes dimensiones y correas con hebillas metálicas o demasiado grandes. Las pancartas que tengan astas rígidas de madera o metal tampoco podrán ingresar, aunque sí se permitirán aquellas elaboradas con cartulina flexible y sostenidas directamente con las manos. Las bebidas alcohólicas y las sustancias ilícitas están igualmente prohibidas.

¿Qué llevar para asistir a la vigilia del papa León XIV?

Debido a que los asistentes permanecerán varias horas dentro del Estadio Nacional, se recomienda llevar gorros o sombreros sin elementos rígidos, lentes de sol y bloqueador solar en crema. Para mantenerse hidratados, podrán llevar botellas de plástico sin tapa o tomatodos flexibles, además de alimentos ligeros como galletas, barras de cereal o fruta picada en bolsas transparentes.

También será conveniente llevar una batería portátil para evitar que el celular se quede sin carga, especialmente si la entrada se presenta en formato digital. Antes de salir de casa, cada participante deberá comprobar que tiene su documento de identidad y su boleto de Teleticket, además de verificar cuidadosamente la puerta y el sector que le corresponde.

Importante: Según las disposiciones anunciadas para la vigilia, los accesos deberán cerrarse a las 5:00 p. m. para despejar el perímetro y permitir el desplazamiento del papa y su comitiva antes del inicio del encuentro. Por ello, llegar con anticipación será fundamental para no perder la oportunidad de ingresar.

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