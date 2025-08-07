De la misma manera en que el perro tiene su propio día, el gato también cuenta con uno, sólo que a diferencia de los caninos, los mininos tienen hasta tres fechas para celebrar. El hecho de que existan diferentes días para conmemorar a estos tiernos felinos, puede confundir a las personas, ya que surge la pregunta: ¿por qué hay tres días para festejar a los gatos? El Día Internacional del Gato no sólo se celebra este 8 de agosto, también se festeja el 20 de febrero y el 29 de octubre. A continuación te explicamos la razón por la que escogieron estos días.

¿Por qué el Día Internacional del Gato se celebra el 20 de febrero?

Esta fecha se debe al gato Socks, la mascota de la familia Clinton de Estados Unidos. El pequeño minino fue adoptado por la hija del presidente en 1991 y poco a poco fue ganándose el cariño de los norteamericanos.

Lamentablemente, varios años después, Socks fue diagnosticado con cáncer, y tras varios tratamientos, los Clinton decidieron dormirlo un 20 de febrero del 2009. Debido a su fallecimiento, varios usuarios en redes sociales declararon tal fecha como el Día Internacional del Gato, como una forma de conmemorar al minino de la familia presidencial.

¿Por qué el Día Internacional del Gato se celebra el 8 de agosto?

El origen de esta fecha se debe al Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés). Esta organización decidió crear una fecha dedicada a los mininos en el 2002.

La razón por la que se escogió el 8 de agosto fue porque justo en esa fecha se da la época del año en el hemisferio norte en la que los gatos son más propensos a estar en celo

¿Por qué el Día Internacional del Gato se celebra el 29 de octubre?

Finalmente, la tercera celebración de los mininos se debe a Collen Paige, una mujer estadounidense experta en el estilo de vida de las mascotas, quien quiso crear conciencia en las personas sobre los problemas que viven los gatos, sobre todo de aquellos que viven en las calles.

De esta manera, la mujer decidió que el 29 de octubre sería el Día Internacional de los Gatos, para que las personas le prestaran más atención a los mininos callejeros y promover su adopción.

Los resultados de la investigación sugieren que los gatos domésticos pueden distinguir entre humanos conocidos y desconocidos basándose en su olor, pero aún no está claro si pueden identificar a humanos específicos basándose únicamente en el olfato. (Foto: Pavlina Popovska /iStock) / Pavlina Popovska /iStock

5 datos que tal vez no conocías sobre los gatos

1. Su origen:

Su evolución ha sido sorprendente hasta transformarse en un gato doméstico. Hace aproximadamente 10.000 años apareció en la historia el gato montés o felis silvestris, el cual no se diferenciaba demasiado de los antepasados de los felinos.

2. La convivencia

La prueba más antigua de la convivencia entre gatos y humanos tiene 9.500 años y proviene de Chipre. Sin embargo, tuvo mayor fama en Egipto donde era deidad (Bastet , la diosa de la fertilidad) y además cada hogar tenía uno. Los doctores buscaban descargar en él las dolencias familiares.

3. Los medicamentos

Los gatos tienen un metabolismo muy particular. Algunas drogas, que no son consideradas peligrosas para los humanos, podrían tener consecuencias fatales para estos animales. Un ejemplo de ello es la aspirina.

4. La dieta

Los gatos salvajes necesitan alimentarse al menos con diez ratones para satisfacer sus requerimientos calóricos. Además, le es indiferente los alimentos con o sin azúcar, pues no pueden distinguirlos.

5. La relación con los humanos

Se consideran mucho más independientes que los perros. Por lo tanto, son los acompañantes ideales para aquellos que tienen horarios complicados y no pueden estar muy pendientes de sus mascotas.

FRASES GRACIOSAS POR EL DÍA DEL GATO EN EL PERÚ Y EL MUNDO