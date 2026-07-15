Lejos del clásico invierno gris y frío que caracteriza a la capital peruana, Lima ha registrado máximas cercanas a los 28,5 °C, especialmente en distritos como La Molina y Jesús María. Estos valores son muy superiores a los habituales para julio y han sorprendido tanto a la población como a los expertos, que monitorean de cerca la evolución del clima en la costa central del país.

¿Por qué Lima registra tanto calor en pleno invierno?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el principal responsable es el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema atmosférico que normalmente impulsa vientos fríos hacia la costa peruana y ayuda a mantener las bajas temperaturas durante el invierno. Al perder intensidad, disminuye el ingreso de aire frío y favorece un ambiente mucho más cálido de lo habitual.

A este escenario se suma el calentamiento anómalo de la temperatura del mar asociado al Fenómeno El Niño Costero. Un océano más cálido libera mayor cantidad de calor hacia la atmósfera, elevando las temperaturas del aire y reduciendo la sensación de frío en Lima y Callao. Según los especialistas, esta combinación de factores explica por qué muchos días de julio han tenido características similares a las de finales de primavera o incluso verano.

Vientos del norte y mar caliente: cómo se construye el “bochorno”

La ingeniera meteoróloga Andrea Holguín explica que el calor inusual responde a una combinación de tres factores: calentamiento del mar, ingreso de vientos del norte y cambios en la circulación atmosférica.

El mar más cálido de lo normal favorece la formación de masas de aire caliente y húmedo.

favorece la formación de masas de aire caliente y húmedo. Los vientos del norte arrastran esa masa de aire hacia la costa central, incluida Lima.

arrastran esa masa de aire hacia la costa central, incluida Lima. Al llegar, esos vientos rompen la nubosidad típica del invierno limeño, dejan el cielo más despejado y permiten que el sol incremente aún más la temperatura.

“Al ingresar los vientos del norte traen esa humedad cálida, esa masa de aire caliente hacia nuestras costas. Esto rompe las nubes, disminuye la nubosidad y empieza a ingresar el calor”, detalla Holguín. Esa mezcla explica la sensación de bochorno: aire cálido, humedad alta y noches que no refrescan como antes.

Hasta cuándo durará este invierno cálido

Las proyecciones del Senamhi y del ENFEN no son tranquilizadoras para quienes añoran el clásico invierno gris y frío de Lima. El organismo meteorológico estima que las condiciones cálidas asociadas a El Niño Costero podrían mantenerse hasta el verano de 2027, aunque con una intensidad que cambie de fuerte a moderada con el paso de los meses.

El ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y prevé que el fenómeno alcance magnitud moderada entre junio y julio de 2026, con efectos que se irían debilitando hacia enero de 2027. En la práctica, esto significa que Lima podría seguir registrando temperaturas máximas y mínimas entre 1 °C y 3 °C por encima de lo normal en diversos momentos de la temporada, con episodios de calor nocturno como los que ya se están viviendo.

¿Qué recomienda el Senamhi a la población?

Ante este escenario, las autoridades recomiendan no bajar la guardia frente a la radiación solar, incluso durante el invierno. El uso de bloqueador, sombreros, ropa ligera durante las horas de mayor calor y una adecuada hidratación siguen siendo medidas importantes, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, los especialistas continuarán vigilando el comportamiento del océano y de la atmósfera para actualizar los pronósticos en caso de que las condiciones cambien. Mientras tanto, Lima seguirá viviendo un invierno atípico que rompe con el patrón tradicional de bajas temperaturas y confirma la creciente influencia de los fenómenos climáticos extremos sobre la costa peruana.