El Tribunal Superior de Bogotá tomó una novedosa y controvertida decisión relacionada a los lazos que crean las personas con sus perros: en el concepto de familia multiespecie, los animales pueden ocupar un lugar como integrantes de familias humanas.

La decisión la tomó en medio de numerosos pleitos entre cuidadores, generalmente exparejas, quienes no lograban ponerse de acuerdo sobre quién debía tener la custodia del animal.

Esta situación hizo que la Iglesia Católica se pronunciera y expresara su desacuerdo ante la decisión del Tribunal, pues considera que la decisión tomada desnaturaliza el concepto de la familia.

¿QUÉ DIJO LA IGLESIA SOBRE LA DECISIÓN DE NOMBRAR A LOS ANIMALES COMO MIEMBROS DE LA FAMILIA?

En conversación con el diario El Espectador, el padre Raúl Ortiz indicó que desde la iglesia se promueve la defensa y cuidado de los animales, pero consideran que para ello no es necesario cambiar el concepto de familia.

“La Iglesia dice: la familia está conformada por personas humanas, de la especie humana, claro, hay que defender y cuidar a los animales, pero no es necesario cambiar el concepto de familia. De hecho, aquí en Colombia tenemos una ley desde el 2016 que cuida y protege a los animales, así que para seguir haciendo esto no necesitamos rehacer el concepto de familia”, señaló el sacerdote.

De acuerdo con Ortiz, el hecho de reconfigurar el concepto de familia podría traer consecuencias jurídicas en cuestión de ‘multiespecie’. “Si yo reconozco al animal de compañía como miembro, quiere decir que a ese miembro no le deben bastar los cuidados básicos que le brindo y por eso debo ir más allá, así que le creamos necesidades al animal y lo desnaturalizamos”, explicó.

En esta línea, el padre señaló que los animales no son un miembro adicional de la familia, sino que desempeñan un papel de compañía, apoyo o emocional. “¿Cómo se le reconoce (en un núcleo familiar)? Como lo que es, una criatura que Dios le confía al ser humano para su cuidado. Es decir, para el cuidado del animal y para compañía del hombre. El término que utiliza la Iglesia es que los animales son criaturas o seres creados por Dios y a los que nosotros les debemos aprecio y cuidado”, indicó.

Con el objetivo de evitar confusiones sobre la postura de la Iglesia ante el rol de los animales, el sacerdote resalta que los animales son seres sintientes, sujetos de derechos y a la espera de cuidados, pero tratarlos como un miembro adicional de la familia, realizando gastos excesivos, puede ser indigno para la condición humana.

“Cuando yo tengo tantos cuidados que no son reclamados por el animal y gasto unas sumas de dinero excesivas, entonces ese dinero, dice la Iglesia, podríamos invertirlo, después de satisfacer las necesidades básicas del animal, más bien en personas humanas que requieren un apoyo y una ayuda”, explicó.

Finalmente, el padre Raúl Ortiz culminó sus ideas señalando que la Iglesia no cuestiona la decisión de adoptar a un animal de compañía, sino el hecho de sustituir a la persona humana. “La invitación que hace la Iglesia es a cuidar a los animales, evitarles sufrimientos, no humanizarlos ni desnaturalizarlos; a integrarlos en la familia, pero no como miembros, sino como compañía y apoyo”, sentenció.