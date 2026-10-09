Es una escena habitual en calles, carreteras y zonas rurales: varios pájaros descansan sobre cables eléctricos sin mostrar señales de peligro. A simple vista, parece inexplicable que puedan hacerlo sin electrocutarse, especialmente cuando se trata de líneas de alta tensión. Sin embargo, la respuesta no está en una supuesta inmunidad de las aves frente a la electricidad, sino en un principio fundamental de la física: la corriente eléctrica necesita una diferencia de potencial para circular a través de un cuerpo. Cuando el ave se posa sobre un solo cable, normalmente no se genera esa diferencia entre sus patas.

La diferencia de potencial explica por qué las aves no reciben una descarga

Cuando un pájaro se posa sobre un único cable, ambas patas quedan prácticamente al mismo potencial eléctrico. Aunque el cable tenga un voltaje elevado respecto al suelo, la diferencia de voltaje entre una pata y la otra es muy pequeña. Por eso, en condiciones normales, no circula una corriente peligrosa a través del cuerpo del animal y este puede permanecer sobre el conductor sin electrocutarse.

Este fenómeno no significa que las aves sean resistentes a la electricidad ni que las líneas eléctricas sean seguras. La clave es que, al estar apoyadas únicamente sobre el mismo cable, no suelen completar un circuito que permita el paso de corriente por su cuerpo. El escenario cambia si tocan simultáneamente otro conductor con un voltaje diferente o una superficie conectada a tierra, porque entonces sí puede existir una diferencia de potencial capaz de provocar una descarga.

¿Qué ocurre si un pájaro toca dos cables eléctricos al mismo tiempo?

El peligro aparece cuando el ave establece contacto entre dos puntos eléctricos distintos. Por ejemplo, si extiende una de sus alas y toca otro cable mientras mantiene las patas sobre el primero, su cuerpo puede convertirse en una vía para que circule la corriente. Lo mismo puede ocurrir si entra en contacto con un cable energizado y una estructura metálica conectada a tierra. En esos casos, la descarga puede causar lesiones graves e incluso la muerte.

Las aves de mayor tamaño, como las águilas y otras rapaces, pueden enfrentar un riesgo más alto debido a su envergadura, que aumenta la posibilidad de que alcancen dos conductores o un cable y una estructura conectada a tierra. Además, los estudios sobre mortalidad de aves señalan que los postes y las líneas eléctricas representan una amenaza real para distintas especies. Por eso, aunque ver pájaros posados en cables sea algo común, no significa que estén completamente a salvo.

¿Por qué la electricidad no atraviesa el cuerpo del pájaro?

Para entenderlo, hay que recordar que la electricidad circula cuando existe una diferencia de potencial y un camino conductor que permite el movimiento de las cargas eléctricas. El cable metálico ofrece una vía para esa corriente, mientras que el pájaro posado sobre un solo punto no suele crear un recorrido alternativo que atraviese su cuerpo de manera significativa. El factor determinante, por tanto, no es únicamente el voltaje del cable, sino también los puntos de contacto que establece el animal.

Este principio también explica por qué una persona no debe intentar imitar lo que hacen las aves. Los seres humanos suelen estar en contacto con el suelo u otros elementos conductores, y tocar una línea energizada puede cerrar un circuito peligroso. Las líneas de alta tensión pueden provocar lesiones mortales incluso sin contacto directo, por lo que nunca se debe acercar el cuerpo, una herramienta ni ningún objeto a estos cables. La aparente tranquilidad de los pájaros sobre el tendido eléctrico es, en realidad, una demostración de cómo funciona la diferencia de potencial, no una señal de que la electricidad carezca de peligro.

Cómo proteger a las aves y evitar accidentes eléctricos

Para reducir las electrocuciones, las medidas de protección incluyen aislar componentes expuestos, aumentar la separación entre elementos peligrosos e instalar barreras o extensiones que permitan a las aves posarse con menor riesgo. No deben confundirse estas muertes con las colisiones contra cables: son accidentes distintos y pueden requerir soluciones diferentes, como señalizadores que hagan las líneas más visibles durante el vuelo.

Que un ave permanezca sobre un cable no significa que una persona pueda acercarse o tocarlo con seguridad. En las líneas de alta tensión, la electricidad puede atravesar un espacio de aire y producir un arco eléctrico incluso sin contacto directo. Por eso, nunca se debe intentar rescatar un pájaro, retirar un nido o recuperar un objeto utilizando escaleras o varas cerca del tendido: la intervención debe quedar en manos de personal especializado y de la empresa eléctrica.

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