Las aves pueden descansar sobre un cable eléctrico sin recibir una descarga, pero el riesgo aumenta si entran en contacto con otro conductor o una estructura conectada a tierra. (Fuente: Shutterstock)
Las aves pueden descansar sobre un cable eléctrico sin recibir una descarga, pero el riesgo aumenta si entran en contacto con otro conductor o una estructura conectada a tierra. (Fuente: Shutterstock)
Por Redacción EC

Es una escena habitual en calles, carreteras y zonas rurales: varios pájaros descansan sobre cables eléctricos sin mostrar señales de peligro. A simple vista, parece inexplicable que puedan hacerlo sin electrocutarse, especialmente cuando se trata de líneas de alta tensión. Sin embargo, la respuesta no está en una supuesta inmunidad de las aves frente a la electricidad, sino en un principio fundamental de la física: la corriente eléctrica necesita una diferencia de potencial para circular a través de un cuerpo. Cuando el ave se posa sobre un solo cable, normalmente no se genera esa diferencia entre sus patas.