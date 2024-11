El penúltimo mes del año trae consigo una serie de festividades en el calendario peruano, ya sean religiosas o políticas, que permiten a los ciudadanos disfrutar de varios días de descanso y así salir de la trajinada rutina, planificando un viaje corto al interior del país o compartiendo con sus seres queridos. De esta manera, el Gobierno ha declarado, a través de un Decreto Supremo, como día no laborable para este lunes 25 de noviembre a una región del país debido a una importante celebración que conmemora un año más de fundación. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ ESTE LUNES 25 DE NOVIEMBRE ES DÍA NO LABORABLE?

A través del Decreto Supremo N° 093-85-PCM se estableció que este lunes 25 de noviembre será considerado día no laborable para la provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua, debido al aniversario de la fundación española de Moquegua en 1541. En mencionado día, los trabajadores del sector público podrán disfrutar de un día de descanso. Por su parte, el sector privado deberá coordinar para otorgar el día libre a sus empleados y recuperarlo cuando el empleador lo considere necesario. Es importante mencionar que los colegios de dicha provincia deberán suspender sus clases presenciales.

¿CUÁNTOS DÍAS NO LABORABLES RESTAN EN EL 2024?

A inicios de año, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N°011-2024-PCM mediante el diario El Peruano, que declara días no laborables compensables para los trabajadores del sector público, durante el presente año. Sin embargo, las horas que se dejaron de laborar tendrán que ser recompensadas en los siguientes 10 días o en todo caso que lo determine el jefe inmediato.

Mientras que, los del sector privado pueden optar por tomar dicha disposición, pero con la condición que haya un acuerdo entre el empleador y sus empleados. De esta manera, ambos tienen que pactar la fecha en que se devolverá las horas que no se trabajaron, pero si no existe concertación la última decisión lo tomará el empleador. Por consiguiente, aquí te presentamos el listado de los días no laborables que faltan para este 2024:

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024.

Este lunes 25 de noviembre será considerado día no laborable para la provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIAN ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. A continuación, te presentamos cuáles son: