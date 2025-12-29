Organizar una cena de Año Nuevo completa, sabrosa y sin pasar horas en la cocina es posible si se sigue una estrategia adecuada. Reconocidos chefs coinciden en que la clave está en la planificación, la elección de recetas prácticas y el orden correcto de preparación, especialmente cuando se trata de una noche en la que el anfitrión también quiere disfrutar del brindis y la compañía.

Lejos de propuestas complicadas o costosas, los especialistas apuestan por platos frescos, fáciles de resolver y adaptables a distintos presupuestos. Con compras anticipadas y una cocina bien organizada, se puede servir entrada, plato principal y postre en menos de una hora. A continuación, las claves y recomendaciones de chefs para lograr una cena eficiente y memorable.

¿CUÁL ES EL PRIMER PASO PARA ORGANIZAR UNA CENA RÁPIDA Y EXITOSA?

Antes de encender el horno o sacar los cuchillos, el trabajo comienza en el papel. El chef Eduardo “Cabito” Massa Alcantara señala que es fundamental pensar como en un restaurante: definir el menú, anotar cada receta y elaborar una lista completa de ingredientes. Esta planificación evita compras innecesarias y ahorra tiempo el día de la cena.

Uno de los errores más comunes en las fiestas, según Massa Alcantara, es no calcular el espacio de refrigeración. Por ello, recomienda comenzar por los postres que necesitan heladera, dejarlos listos y recién luego avanzar con el resto del menú.

¿QUÉ ENTRADAS SE PUEDEN PREPARAR RÁPIDO Y SIN COMPLICACIONES?

Las entradas frías aparecen como la mejor aliada para una noche de verano. Ensaladas simples, combinaciones de fiambres o preparaciones ya listas permiten un armado rápido y sin estrés.

Massa Alcantara propone opciones como tomates con cebolla y sardinas, mientras que otros chefs sugieren mezclas de jamón, huevos, palmitos y salsas clásicas. El chef David Ribulgo destaca que este tipo de platos generan un clima relajado desde el inicio.

También gana terreno el uso del pionono de supermercado, que puede rellenarse con pollo, atún o verduras, ajustándose al gusto y al bolsillo, según recoge Infobae.

Foto: Pexels

¿QUÉ PLATOS PRINCIPALES PERMITEN AHORRAR TIEMPO SIN PERDER SABOR?

Para el plato de fondo, los especialistas coinciden en priorizar recetas simples y de fácil digestión. El cocinero Santiago Garat sugiere carnes y vegetales como una combinación segura, incluso recurriendo a carnes asadas con anticipación y servidas frías, acompañadas de salsas frescas.

El chef Adrián David Euler apuesta por clásicos rendidores como el pollo al horno con papas, ideal por su rapidez. En la misma línea, Massa Alcantara resalta que dejar las carnes cocidas y cortadas con antelación permite que cada invitado se sirva a gusto, sin interrumpir la celebración.

¿CÓMO CERRAR LA NOCHE CON POSTRES FRESCOS Y PRÁCTICOS?

El final del menú no necesita grandes elaboraciones. Postres fríos, livianos y con fruta de estación son los más recomendados. Euler propone panna cotta con frutos rojos, mientras Garat sugiere duraznos asados con miel y especias acompañados de helado. Asimismo, no olvidar que la ensalada de frutas sigue siendo una de las opciones más elegidas por su frescura.

Preparar todo con anticipación, coinciden los chefs, permite que la noche gire en torno a la compañía y no al apuro en la cocina.