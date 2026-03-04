Desde Estados Unidos, hoy nueva entrega de exitosa saga viene llamando la atención de los fans de la comedia del horror, y esto a partir de lanzamiento que trae de vuelta a los hermanos Wayans buscando retomar ese humor irreverente aportado mediante las dos primeras entregas originales. La sexta película de Scary Movie se aproxima, y hacia mediados del 2026 llegará a las salas de cine con el característico estilo que termina parodiando los films terroríficos más populares del momento.

LA SEXTA ENTREGA DE SCARY MOVIE SE APROXIMA Y LOS FANS YA REMEMORAN LO QUE FUERON LAS PRIMERAS PELÍCULAS DE LA SAGA

A comienzos de la década de los 2000, los hermanos Wayans consolidaron el legado humorístico de Scary Movie, la exitosa saga estadounidense de películas de comedia que más de una década después, ahora retorna con una nueva entrega plagada de parodias entorno a los films terroríficos más populares del momento.

A través de tráiler oficial publicado por parte de Paramount Pictures, hoy se confirma que a inicios de junio 2026, más puntualmente el día 12, estará estrenándose la sexta producción cinematográfica que bajo la dirección de Michael Tiddes, marca el regreso de los hermanos Marlon, Shawn y Keenen Ivory, y tras 13 años busca mantener esa esencia clásica de la sátira.

“En esta parodia de las películas de terror más populares del momento, un grupo de adolescentes de aspecto familiar se ve acosado por un asesino enmascarado casi irreconocible”, refiere Miramax a modo de tradicional sinopsis de un Scary Movie que retorna a la pantalla grande con los hermanos Wayans como sus creadores originales, e incorporación de Kim Wayans, Heidi Gardner, Olivia Rose Keegan, entre otros actores integrando reparto.

LA PELÍCULA DE TERROR PARODIADA EN SCARY MOVIE 6

Hace 3 años, “Barbarian” aparecía como atractiva propuesta para los amantes del horror, y desde New Line Cinema ahora ha terminado estrenándose el thriller que bajo la dirección del estadounidense Zach Cregger, promete superarla tomando en consideración los comentarios recibidos por parte de expertos.

Según las reseñas compartidas mediante Rotten Tomatoes y análisis a cargo de su Tomatómetro reconocido como el “recurso más fiable para recomendaciones de entretenimiento durante más de 25 años”, “Weapons” se convierte en la película de terror que entre julio y agosto 2025, obtuvo puntuación perfecta basada en la opinión de críticos, es decir, alcanzado ese 100% que muchas producciones anhelan previo al lanzamiento oficial de cinta.

“Cuando todos los niños de la misma clase, menos uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y a la misma hora, una comunidad se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición”, refiere Warner Bros. mediante página web oficial a modo de sinopsis sobre la considerada “obra maestra del horror”, dando a conocer además que el film está protagonizado por los siguientes actores:

Josh Brolin

Julia Garner

Alden Ehrenreich

Austin Abrams

Cary Christopher

Benedict Wong

Amy Madigan

Entorno a ese 100% logrado por parte de “Weapons”, y gracias a las reseñas de críticos que figuran publicadas en la plataforma de Rotten Tomatoes, resulta importante destacar que el número de comentarios termina ascendiendo a un total de 16, y entre los cuales llaman la atención algunos de los siguientes:

Crítico, Griffin Schiller

- “Con Weapons, Zach Cregger emerge definitivamente como una voz cinematográfica vital, confrontando con valentía verdades incómodas e hipocresías sociales”.

Crítico, Lyvie Scott

- “Weapons es tan inquietante y cerebral como casi caricaturescamente divertida, produciendo un cóctel de emociones casi tan desarmante como la película misma”.

Crítico, Chris Evangelista

- “Una maravillosa mezcla de malas vibraciones y diversión macabra, “Weapons” es una de las mejores películas de terror del año“.

Crítico, Germain Lussier

- “Un misterio constantemente sorprendente y a menudo aterrador que combina drama y miedo de una manera que crea algo verdaderamente especial“.

La película de terror dirigida por Zach Cregger, generó expectativa a nivel global, y desde el 8 de agosto 2025 estuvo disponible en las salas de los cines más importantes del mundo teniendo una duración ascendente a las 2 horas con 8 minutos.