La educación superior en Perú cuenta con grandes exponentes a nivel nacional y a la vez reconocidas instituciones que como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), por citar una de las tantas con mayor prestigio, lideran diversas clasificaciones internacionales publicadas por organizaciones especializadas. Sin embargo, no es la ‘Decana de América’ ni la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), quien actualmente ocupa el primer lugar de rankings mundiales, sino más bien aquella casa de estudios que por sétimo año consecutivo supera los más altos estándares de calidad para erigirse como la mejor del país. Según Times Higher Education (THE) hacia el 2025, hoy te contamos cuál es, porqué razones encabeza nuevamente listado elaborado, y todo lo que se sabe al respecto.

¿CUÁL UNIVERSIDAD ES LA NÚMERO 1 DEL PERÚ SEGÚN THE Y POR SÉTIMO AÑO CONSECUTIVO?

En Perú, anualmente las más prestigiosas instituciones de educación superior suelen abrir convocatorias para la correspondiente inscripción a sus respectivos exámenes de admisión, y la UNI y UNMSM no son la excepción en la búsqueda por captar a jóvenes talentosos, sin embargo para el Times Higher Education (THE) en su vigésima primera edición del World University Rankings, la mejor universidad del país hacia el 2025 no es ninguna de las mencionadas, y ocupa el primer lugar por sétimo año consecutivo.

De acuerdo a la clasificación publicada de manera oficial, la Cayetano Heredia cuyo campus central está ubicado en el distrito de San Martín de Porres, figura situada en el rango mundial de 1001-1200 entre más de “2,000 instituciones de 115 países y territorios”.

Tal y como lo expone la plataforma del THE, y replica la propia institución de educación superior peruana que por sétimo año consecutivo logra tamaño reconocimiento a nivel internacional, para este vigésimo primer World University Rankings se volvió a considerar la evaluación de 18 indicadores de desempeño que contemplan puntualmente 5 áreas elementales, pudiendo llevarlo a cabo gracias a la nueva metodología denominada como WUR 3.0.

Cabe resaltar, que no es la primera vez que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) supera a la UNI y San Marcos dentro de dicho ranking internacional ya que por tercer año consecutivo ha sido considerada como la mejor con miras al presente 2024, mientras a nivel local, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lo sitúa también en el primer lugar del Ranking Excelencia.

OTROS RANKINGS INTERNACIONALES DONDE LA UPCH DESTACA COMO LA MEJOR UNIVERSIDAD DEL PERÚ

1- El Quacquarelli Symonds (QS) publica el World University Rankings by Subject 2024 (10 de abril), y clasifica a la UPCH en el rango 451-500 del Subject de Life Sciences & Medicine de un total de 551 instituciones internacionales.

2- Global 2000 List edición 2024 del Center for World University Rankings (CWUR) publicado el lunes 13 de mayo, posiciona a la UPCH en el “Top 7.1% a nivel mundial y en el 1° lugar a nivel nacional por sexto año consecutivo”.

3- QS World University Rankings 2025, publicado el 4 de junio, posiciona a la UPCH en el “Top 3 de las mejores instituciones de educación superior del Perú y líder en el indicador ‘Faculty Student Ratio’”.

Fuente: UPCH

¿CUÁLES CARRERAS DE PREGRADO SON LAS QUE OFRECE LA UPCH EN LIMA, EN QUÉ CONSISTEN Y CÓMO ESTUDIARLAS?

Desde su fundación en aquel 22 de setiembre de 1961 bajo el nombre de Universidad de Ciencias Médicas y Biológicas, la UPCH siempre ha buscado la excelencia académica a través de la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, inclusión social, el respeto a la diversidad, la libertad académica y la creación de oportunidades.

En ese sentido, actualmente la mejor universidad del Perú según el World University Rankings elaborado por el THE, le ofrece a miles de jóvenes peruanos la oportunidad de escoger entre 24 carreras profesionales de pregrado distribuidas en las siguientes 8 facultades:

Ciencias e Ingeniería

Educación

Enfermería

Estomatología

Medicina

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Psicología

Salud Pública y Administración

Asimismo, y considerando los 5 pilares que promueve como modelo educativo: Inclusión hacia la diversidad, Internacionalización, Interdisciplinariedad, Responsabilidad Social e Investigación, emprendimiento e innovación, el THE resalta y valora que la UPCH participe activamente en “consorcios universitarios internacionales, como el Consorcio Universitario Hemisférico (HUC), CINDA y la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA)”, y también cuente con más de 270 convenios internacionales.