A medida que pasan los años, sin duda, uno de los objetivos de las autoridades municipales y nacionales es luchar contra la congestión vehicular que hay en Lima, uno de los mayores problemas de la capital. A propósito de ello, debes saber que hay mucha expectativa por la nueva vía expresa que se construirá y te conectará al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A continuación, te vamos a contar todo lo que tienes que saber.

¿Dónde se ubicará la nueva vía expresa de Lima que conectará con el aeropuerto?

Estará ubicada entre las avenidas Morales Duárez y Santa Rosa, en el distrito del Callao. “La obra nos asegura que desde la Costa Verde hasta el nuevo terminal aeroportuario va a haber un tráfico fluido”, comentó Raúl Pérez Reyes, ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones (MTC).

¿Qué distritos cruzará la nueva vía expresa de Lima que conectará con el aeropuerto?

Bellavista

La Perla

Callao Cercado

¿Cuándo se inaugurará la nueva vía expresa de Lima que conectará con el aeropuerto?

Según lo expresado por Pérez Reyes, se espera que la obra esté culminada en noviembre de 2027. Por lo tanto, todavía habrá que esperar para que los transportistas puedan usarla.

Fin del corredor morado: desde cuándo y por qué dejaría de funcionar

Uno de los transportes públicos que más utilizan los usuarios en Lima es el corredor morado, pero estos se podrían ver perjudicados desde el próximo 4 de marzo cuando estos buses dejen de circular.

Gerardo Hermoza, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, brindó una entrevista a Exitosa, donde reveló que más de 100 mil usuarios se verán perjudicados por la paralización de este servicio y 3 mil familias dejarían de recibir ingresos formales debido a que se quedarán sin trabajo. Por ello, la empresa de transporte lanzó un comunicado dando a conocer la detención de estos buses, pese a que ya dejaron de operar el servicio troncal 409.

“A pesar de los esfuerzos de la actual gestión de ATU en cuanto a la segregación de los carriles exclusivos de solo bus, así como las acciones de fiscalización que se han venido dando de manera sostenida han venido dando resultados, pero estas acciones son insuficientes con respecto al pago que debe realizarse semanalmente a los operadores el cual se encuentra actualmente alrededor del 65% de lo que debería abonársenos”, señaló.

Asimismo, sostuvo que este servicio, que ayuda a muchos limeños a llegar a sus destinos, pararía sus operaciones si la ATU no logra cancelar los 300 millones de soles que tienen como deuda con los corredores complementarios debido a que no fiscalizaron las rutas convencionales por lo que esto causaba una competencia desleal.

“El problema acá surgió porque no se cumplió con fiscalización de las rutas convencionales, no se retiraron aquellas que realizaban competencia desleal (...), es una situación que se mantuvieron durante años. Antes éramos cuatro operadores y teníamos 280 buses y ahora solo contamos con dos operadores y 150 buses. La Autoridad sabía que la flota caía mes a mes y no tomaba ninguna acción, es un acto negligente”, mencionó.

