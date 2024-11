En el tablero geopolítico sudamericano, un país ha emergido como pieza clave en la rivalidad entre Estados Unidos y China. La estabilidad económica y la riqueza en recursos naturales de esta nación la han convertido en un objetivo estratégico para ambas potencias. La competencia se manifiesta a través de cuantiosas inversiones en proyectos de infraestructura y energía, que buscan no solo generar beneficios económicos, sino también asegurar una influencia duradera en la región. A continuación, te contamos de qué país se trata.

¿CUÁL ES EL PAÍS LATINOAMERICANO QUE HA CAPTADO EL MAYOR INTERÉS INVERSOR POR PARTE DE EE.UU. Y CHINA?

Se trata de Perú, que gracias a su estabilidad económica, sus recursos naturales en abundancia, su infraestructura estratégica, su entorno regulatorio favorable y la competencia global, lo convierten en un destino seguro para los inversores extranjeros. A continuación, te explicamos cada clave que hace a este país como el más deseado.

1. Estabilidad económica y monetaria

La sólida estabilidad macroeconómica de Perú, respaldada por una moneda reconocida como la más confiable de Sudamérica por el IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima, ha generado un clima de confianza que atrae inversiones y facilita el comercio internacional.

2. Recursos naturales en abundancia:

La abundancia de recursos minerales y agrícolas en el país lo posiciona como un destino estratégico para inversiones a largo plazo, según explica la plataforma Gizmodo.

3. Infraestructura estratégica:

Iniciativas como la construcción del Puerto de Chancay han mejorado la conectividad de Perú con el mundo, facilitando el comercio internacional y fortaleciendo su posición como un hub logístico regional.

4. Entorno favorable

El marco regulatorio estable y transparente de Perú, combinado con su apertura comercial, ha creado un entorno propicio para la inversión extranjera directa, fomentando la confianza de los inversores y el desarrollo del sector privado.

5. Competencia global

La disputa comercial entre las principales potencias mundiales ha generado un interés renovado por los mercados emergentes como Perú, lo que se traduce en mayores oportunidades de inversión.

¿CUÁLES SON LOS ÚNICOS DOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA QUE SERÁN RICOS EN 2030?

Utilizando el Producto Interno Bruto (PIB) junto con el poder adquisitivo (PPA) como sus principales herramientas, se realizó un informe titulado ‘The long view: how will the global economic order change by 2050?’, que permitió hacer comparaciones equitativas entre las economías del mundo, brindando una perspectiva más precisa del verdadero tamaño y poder de cada país.

Teniendo esto en cuenta, se reveló que para el año 2030, Brasil y México serán las únicas naciones de América Latina que se ubicarán en el top 10 de las economías más grandes del mundo. Brasil se posicionará en el octavo lugar con un PIB estimado de 4.439 billones de dólares, convirtiéndose en la economía más grande de Sudamérica. Por su lado, México se ubicará en el noveno puesto con un PIB proyectado de 3.661 billones de dólares.

El crecimiento económico de estos países se debe principalmente a la diversificación de sus recursos, así como a las mejoras en la infraestructura y políticas de desarrollo financiero, según explica el diario La República.

¿CUÁL SERÁ EL PRIMER PAÍS DE LATINOAMÉRICA QUE CONTARÁ CON UN PUERTO AEROESPACIAL?

La nación en cuestión se trata de México, que está en proceso de establecer su primer puerto espacial en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, que servirá como punto de lanzamiento de vuelos espaciales y actuará como centro de recepción. De esta manera, el país se posicionará a México como líder en Latinomérica en la exploración y utilización del espacio.

La construcción del puerto incluirá la implementación de hangares especializados y áreas dedicadas al desarrollo aeroespacial. La nave nodriza jugará un papel crucial al facilitar el transporte de cápsulas espaciales para lanzamientos y aterrizajes, lo cual potenciará aún más la operatividad del puerto.

Este proyecto cuenta con el respaldo crucial de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, además de que también se espera que exista la colaboración de la NASA. El apoyo de la FAA le pemitirá a México atraer a empresas aeroespaciales de todo el mundo, lo cual le convertirá en un protagonista clave dentro del mercado aeroespacial global, según informa el diario Cronista.