A propósito de las celebraciones por el Año Nuevo 2024, muchos se preguntan acerca de la continuidad del feriado festivo. Es por ello que en la siguiente nota te compartiremos qué es lo que dice el Gobierno, a través de su diario oficial El Peruano, en torno al día no laborable que se ha anunciado para este 2 de enero del 2024. Entre otros datos que debes conocer al respecto.

¿QUÉ SE CELEBRA EN EL PERÚ EL 2 DE ENERO DEL 2024, SEGÚN EL PERUANO?

En una reciente decisión gubernamental, el Decreto Supremo N.° 151-2022-PCM ha declarado que tanto el martes 26 de diciembre de 2023 como el martes 2 de enero de 2024 serán considerados días no laborables para los empleados del sector público en Perú.

La medida tiene como objetivo principal impulsar el turismo y fomentar el uso eficiente del tiempo, brindando a los trabajadores una oportunidad adicional para disfrutar de momentos de ocio y explorar destinos turísticos tanto dentro como fuera del país.

En ese sentido, este 2 de enero no se celebra nada. No es un día festivo, tan solo es un día no laborable decretado por el Gobierno.

Este inusual beneficio otorga a los ciudadanos la posibilidad de planificar escapadas durante las festividades de fin de año. Aquellos que ya tenían planes de viajar o simplemente relajarse en la playa para recibir el 1 de enero, ahora cuentan con un día extra para disfrutar de estas actividades sin preocuparse por sus responsabilidades laborales.

FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES: CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

QUÉ FERIADOS TIENE EL AÑO 2024

Con respecto a la celebración de la cantidad de feriados mencionada y actualizada con miras al venidero 2024 que arrancará con el tradicional Año Nuevo, te compartimos las fechas exactas que podrás gozar como trabajador del sector público y privado:

1 de enero

28 y 29 de marzo

1 de mayo

7 de junio / 29 de junio

23 de julio / 28 y 29 de julio

6 de agosto / 30 de agosto

8 de octubre

1 de noviembre

8 de diciembre / 9 de diciembre / 25 de diciembre

Es importante resaltar, que los 4 nuevos feriados nacionales promulgados por el Congreso de la República, y observados por el Gobierno en algunos casos, entraron en vigencia entre fines de 2021 y junio de 2023, y en su totalidad podrán ser disfrutados a partir del 2024.