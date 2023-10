Faltan dos semanas para que se realicen las tan esperadas elecciones presidenciales en Argentina. Hay mucha expectativa de parte de los ciudadanos de este país, pues se trata de una fecha sumamente crucial (22 de octubre) para conocer quién llevará las riendas de su nación por los próximos años. En este contexto, el último domingo se celebró el segundo debate presidencial, el cual dejó un momento muy tenso y comentado: Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, tocó el tema del Mundial 2030 a Juan Schiaretti, representante de Hacemos por Nuestro País.

En la interpelación que planteó Massa a Schiaretti, este le debatió sobre la autoría de la propuesta de que Córdoba albergue el encuentro que tendrá Argentina en dicha Copa del Mundo. “Querido Juan, hace pocos días nos enteramos que Argentina va a ser sede del Mundial 2030 y propuse que Córdoba sea una de las subsedes. Te quiero preguntar si me vas a acompañar en el comité que define desde el día 27 a Córdoba como subsede”, empezó diciendo ministro de Economía.

El Gobernador de Córdoba, por su parte, respondió con elocuente gesto de molestia. “En primer lugar, antes de que vos hablaras, ya lo había propuesto yo por Twitter cómo vamos a remodelar el Kempes para llevarlo a 72 mil ubicaciones para poder ser sede. En segundo lugar, claro que toda Argentina tiene que pelear junta para ser sede y yo ofrecí Córdoba antes de que vos te prendieras en las obras”.

Massa contestó moviendo su cabeza de un lado a otro, negando lo que dijo Schiaretti. “Y te quiero decir, no mientas..”, volvió a aseverar el candidato de Hacemos por Nuestro País, según TyC Sports.

Cabe destacar que Massa ya había hecho hincapié en la propuesta de dejar de lado el Monumental de River Plate. Él señaló que el primer partido de los dirigidos por Lionel Scaloni sea en alguna ciudad del interior de Argentina. No obstante, aparte de mencionar al estadio Mario Kempes (Córdoba), también propuso a Santiago del Estero, Rosario o Mendoza.

¿Por qué Chile no fue considerado como subsede para el Mundial 2030?

En medio de una conferencia de prensa, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dijo lo siguiente sobre la razón por la que dejó de lado a Chile. “Originariamente, se habló de dos países para la candidatura: Argentina y Uruguay. Después se amplió el Mundial a 48 selecciones y en ese contexto se agregó la propuesta de Paraguay, y más tarde se unió Chile”.

Asimismo, la máxima autoridad futbolística del continente agregó: “En esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también. Esta es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Podemos proponer, pero FIFA determina el cómo y qué”. Recordemos que el Mundial 2030 tendrá como anfitriones a España, Marruecos y Portugal.

Qué dijo Domínguez sobre la decisión de que Argentina, Uruguay y Paraguay sean los países anfitriones en la inauguración del Mundial 2030.

“Se unen tres continentes para celebrar el centenario del fútbol. Se unen seis países, estamos tremendamente felices. El centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. Va a haber un tiempo anterior al partido donde vamos a estar festejando el aniversario”, manifestó Domínguez en sus redes sociales.

Domínguez también detalló cómo serán los primeros partidos de esta Copa del Mundo. “Van a ser tres partidos inaugurales en Sudamérica. Arranca en Uruguay. La FIFA va a dar más detalles de cómo será en Argentina y Paraguay. La decisión está tomada, pero ahora la FIFA tiene que hacer todos los trabajos para que las ciudades cumplan las normas para albergar un Mundial”.

