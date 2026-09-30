Es bien sabido que, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, tras el inicio de octubre 2026, una serie de comedia se ha posesionado como una de las más vistas de la plataforma durante varias semanas, superando a grandes producciones internacionales. Su humor negro, sus diálogos ingeniosos y su particular tragicomedia han cautivado a una exigente audiencia que ha convertido a la producción en una de las favoritas del público. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SERIE SE MANTIENE ENTRE LAS FAVORITAS EN NETFLIX?

Se trata de The Gentlemen, que desde el 3 al 28 de septiembre, se ha mantenido entre las 10 series más vistas de Netflix y actualmente ocupa el sexto lugar del ranking en España, solo por debajo de Veneno, Academia Minerva, Monstruo: La historia de Lizzie Borden y El problema final. En cuanto a la historia, un año después de los acontecimientos de la primera entrega, Eddie Horniman y Susie Glass continúan al frente del imperio criminal internacional de Bobby.

Sin embargo, la expansión del negocio genera nuevos conflictos, mientras las decisiones cada vez más erráticas de su líder ponen en riesgo el control de la organización. Ante este escenario, Eddie y Susie deberán optar si intervienen para recuperar el rumbo del imperio o ponen en juego todo lo que han construido hasta el momento, conforme comparte la plataforma SensaCine.

¿QUÉ SERIE FUE ELEGIDA LA MEJOR DEL SIGLO?

A través de una encuesta realizada por The New York Times a más de 500 profesionales de la televisión, se eligió a Breaking Bad como la mejor serie del siglo entre las producciones estrenadas desde el año 2000. Con cinco temporadas y 62 capítulos, la producción estadounidense se encuentra actualmente disponible en Netflix para Argentina, en la que narra la historia de Walter White, un profesor de química diagnosticado con cáncer que comienza a fabricar metanfetamina junto a su exalumno Jesse Pinkman.

Su incursión en el narcotráfico transforma progresivamente su vida y sus relaciones, mientras ambos enfrentan situaciones cada vez más peligrosas. De esta manera, la serie, que se estrenó en 2008 por AMC y llegó a su final en 2013, destaca por la evolución de sus personajes y por combinar drama, thriller y crimen para mostrar las consecuencias de las decisiones que toman a lo largo de la trama, conforme comparte la plataforma La Voz.