Por Redacción EC

Es bien sabido que, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, tras el inicio de octubre 2026, una serie de comedia se ha posesionado como una de las más vistas de la plataforma durante varias semanas, superando a grandes producciones internacionales. Su humor negro, sus diálogos ingeniosos y su particular tragicomedia han cautivado a una exigente audiencia que ha convertido a la producción en una de las favoritas del público. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.