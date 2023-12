El año 2023 está por terminarse y, como suele ser una costumbre, siempre se hace un recuento en muchos ámbitos sobre lo que transcurrió en los últimos doce meses para ver con qué sorpresas nos encontramos. En este contexto, te vamos a contar cuáles fueron los personajes más buscados por los peruanos en Google durante este año que está por finalizar, además de otros detalles relacionados que debes conocer.

¿Quiénes fueron los personajes más buscados por los peruanos en Google durante el 2023?

Según el informe anual de Google, el cual fue recogido por Latina, estos son los personajes más buscados por los peruanos en dicho navegador:

Oliver Sonne

Shakira

Tongo

Dina Boluarte

Margot Robbie

Clara Chia

Matthew Perry

Mbappé

Cansu Dere

Luciana Fuster

¿Cuáles fueron las series y películas más buscadas en Google por los peruanos durante el 2023?

Oppenheimer

Barbie

Transformers

Rápidos y Furiosos

The Last of Us

Guardianes de la Galaxia 3

Spiderman across the spider verse

Merlina

La Monja 2

John wick 4

¿Cuáles fueron los partidos de fútbol más buscados por los peruanos en Google durante 2023?

Perú vs Brasil

Perú vs Argentina

Perú vs Paraguay

Perú vs Chile

Alianza vs Universitario

Perú vs Alemania

Perú vs Marruecos

Perú vs Japón

PSG vs Al-Nassr

Boca vs Fluminense

¿Cómo se elaboró este estudio sobre las búsquedas de los peruanos en Google en 2023?

Cabe destacar que todos estos datos fueron resultado de más de mil millones de búsquedas que los peruanos ejecutaron en dicho buscador en los últimos doce meses. Para ello, se recurrió, por ejemplo, a Google Trends.

¿Cómo se creó la palabra Google?

Etimológicamente, “Google” sería un numero bastante grande, por no decir infinito. Es un número que representa 10 elevado a la centésima potencia, es decir el número 1 seguido por 100 ceros.Este término fue introducido por el matemático Edward Kasner en 1938, quien le pidió a su sobrino de 9 años que inventara un nombre para el enorme número. ¿El resultado? “Googol” o “Gúgol”, que Kasner renombró “gúgolplex” para referirse al número 10 elevado a un “gúgol”.

¿Cómo nació el nombre de la compañía más grande de internet?

El nombre de Google puede representar la gran cantidad de información que hay en Internet. Se dice que Larry Page y Sergey Brin, los dos fundadores del buscador, estaban en la Universidad de Stanford pensando en el nombre adecuado para la nueva plataforma cuando surgió “googolplex” debido a la magnitud numérica que representaba.Después lo resumieron a” googol”, pero al inscribirlo para revisar la disponibilidad del dominio cometieron un error, dando como resultado la que ahora es una de las marcas más poderosas del mundo: Google. Así, el dominio quedó registrado el 15 de septiembre de 1997.

Cuál es el significado de Google en inglés

El nombre original viene de la mano del matemático Kasner, pero existen otra versión sobre el nombre de Google. Esta teoría dice que Google derivaría del término inglés “Goggol”, que puede traducirse como “anteojos de protección”. Se trataría de un término que haría referencia a la posibilidad de ver y descubrir mucha información a través de Google de forma segura y protegida.