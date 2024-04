Quiénes son las personas más ricas de Latinoamérica en el 2024, según FORBES

Hace algunos días, la revista Forbes publicó el ranking de las personas más ricas del mundo en este 2024, que proceden de 78 diferentes países. Con respecto a Latinoamérica, ocho países están representados por multimillonarios de diferentes reconocidas empresas en la región. Todos los detalles sobre este listado en la siguiente nota.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL LISTADO DE LAS PERSONAS MÁS RICAS DE LATINOAMÉRICA, SEGÚN FORBES?

Carlos Slim Helú y familia (México): Con una riqueza de aproximadamente 100.800 millones de dólares, el magnate y empresario mexicano es considerado el hombre más rico de toda la región y se ubica en la posición decimocuarto en el mundo. Además, Slim, de 84 años, cuenta con el 76 % del Grupo Carso, uno de las corporaciones más grandes y relevantes de Latinoamérica. También junto a su familia dirigen América Móvil, la empresa de telecomunicaciones móviles más grande del continente.

Iris Fontbona y familia (Chile): Cuenta con una herencia familiar de 29.500 millones de dólares, el más grande de Chile y se posiciona como segundo en la región. Asimismo, Fontbona y sus hijos dirigen Antofagasta Plc, que tienen minas de cobre en Chile y cotiza en la Bolsa de Valores de Londres.

Eduardo Saverin (Brasil): El hombre de 42 años junto a Mark Zuckerberg cofundaron la red social que en la actualidad más usamos, como Facebook, ahora Meta. Además, cuenta con ingresos de B Capital Group, su propia firma de inversión, que lo ubica la tercera persona más rica de América Latina, alcanzando un patrimonio de 28.700 millones de dólares.

David Vélez y familia (Colombia): El cofundador y director ejecutivo de Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo es la persona más rica de Colombia y se posiciona como la cuarta en la región. Él tiene una riqueza de 11.300 millones de dólares.

Marcos Galperin (Argentina): El fundador y presidente de MercadoLibre, la plataforma líder de comercio electrónico en Latinoamérica cuenta con un patrimonio de 6.100 millones de dólares, posicionándose en el quinto puesto en América Latina.

Juan Carlos Escotet (Venezuela) : Él es fundador y presidente del grupo bancario Banesco y es el hombre más rico de Venezuela y sexto en la región. El empresario de 64 años cuenta con una riqueza de 4.400 millones de dólares.

Stanley Motta (Panamá): El empresario e inversionista panameño tiene una herencia de 1.100 millones de dólares, siendo el más rico de Panamá y el séptimo en Latinoamérica. Por ahora, Motta es presidente de la junta directiva de Copa Holdings (dueña de Copa Airlines), Grupo ASSA (compañía de seguros) e Inversiones Bahía (oficina familiar de los Motta).

Sergio Fogel y Andrés Bzurovski Bay (Uruguay): Los fundadores y directores de la startup de pagos internacionales y fintech dLocal, son considerados como los hombres más ricos de Uruguay, pues cuentan con un patrimonio de 1.100 millones de dólares.

¿POR QUÉ PERÚ NO APARECE EN LA LISTA DE PAÍSES MÁS RICOS DEL MUNDO DE FORBES?

La revista Forbes dio a conocer su lista de los mil millonarios del 2024, en diversos rubros y países. No obstante, la información que no pasó desapercibida en esta nueva edición es que por primera vez no hay ningún peruano en este ranking, ya que no se encontraron registros de alguno que pase los US$ 1 mil millones, mencionando que las fortunas de los más ricos en el país descendieron considerablemente. “Nuevos mil millonarios emergieron en Croacia y Uruguay, y se añadieron los dos países a la lista, mientras otros dos, Perú y Macau salieron de esta”, mencionó la popular revista.