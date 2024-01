Quiénes son los sobrevivientes en “La Sociedad de la Nieve”, la película que causa furor en Netflix

Hace poco se estrenó una de las películas más impactantes de Netflix llamada “La Sociedad de la Nieve” (Society Of The Snow) que cuenta una dolorosa historia que sufrió el equipo de rugby Old Christians Club, en la cual su avión se chocó aparatosamente en los andes chilenos en 1972y solo lograron sobrevivir 16 de los 45 tripulantes. Y es que, durante el film algunos exjugadores hicieron apariciones especiales causando furor entre los espectadores.

¿QUIÉNES SON LOS SOBREVIVIENTES EN “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”?

Daniel Fernández: En ese momento con 26 años, es uno de los extras en la película y aparece en la escena de la iglesia.

Carlos Páez Rodríguez: ‘Carlitos’ con 18 años formó parte del equipo de rugby y logró sobrevivir a la tragedia. Durante el largometraje, hizo el papel de su propio padre, el pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró. No obstante, en la vida real el fallecido artista tenía la esperanza de encontrar con vida a su hijo, por lo que fue uno de los que encabezó la búsqueda de los deportistas.

Nando Parrado: El joven de solo 22 años tenía una carrera prometedora en el rugby; sin embargo, durante el accidente quedó inconsciente debido a un fuerte golpe, por lo que le causó una fuerte conmoción cerebral. En la película de J.A. Bayona es un extra en una escena en el aeropuerto.

Roberto Canessa: Cuando sucedió la tragedia, Canessa se encontraba estudiando medicina, por lo que cumplió el rol de médico tras el accidente. En “La sociedad de la nieve”, interpreta a uno de los doctores que atiende a Matías Recalt, actor que hace el papel de él.

¿QUIÉNES MÁS INTEGRAN EL ELENCO DE “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”?

Esteban Kukuriczka como ‘Fito’ Strauch Urioste

Valentino Alonso como Alfredo ‘Pancho’ Delgado

Francisco Romero como Daniel Fernández Strauch

Esteban Bigliardi como Javier Methol

Agustín Della Corte como Antonio Vizintín

Louta como Gastón Costemalle

Blas Polidori como Gustavo Nicolich

Benjamín Segura como Rafael Echavarren

Santiago Vaca Narvaja como Daniel Maspons

Rafael Federman como Eduardo Strauch Urioste.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS PARA VER DURANTE ENERO EN NETFLIX?

La sociedad de la nieve (2023 - Dir: J. A. Bayona)

Esta es la gran película de Juan Antonio Bayona cuya sinopsis indica: “El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. Solo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Basada en esta impresionante historia real”.

Voluntad (2023 - Dir: Tim Mielants)

Voluntad es una película bélica de origen belga dirigida por Tim Mielants cuya sinopsis señala: “Dos jóvenes policías se debaten entre la colaboración y la resistencia en la Amberes bajo la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial”.

The Forever Purge (2021 - Dir: Everardo Gout)

Este largometraje de acción y terror se estrenó en 2021 y su sinopsis indica: “Todas las reglas se rompen cuando una secta de merodeadores sin ley decide que la Purga anual no se detiene al amanecer y, en cambio, nunca debe terminar”.

Despertar del duelo (2023 - Dir: Dan Levy)

La sinopsis de esta producción original de la plataforma menciona: “Marc (Daniel Levy) era feliz viviendo a la sombra de Oliver (Luke Evans), su extraordinario esposo, así que su repentina muerte lo deja devastado. Tras la pérdida, Marc va a París con sus dos mejores amigos, Sophie (Ruth Negga) y Thomas (Himesh Patel), en un viaje de autodescubrimiento que revela verdades difíciles de afrontar”.

Cuestión de sangre

Este film protagonizada por Matt Damon fue estrenada recién en 2021 y cuya sinopsis indica: “Un padre viaja de Oklahoma a Francia para ayudar a su hija separada, que está en prisión por un asesinato que ella afirma no haber cometido”.