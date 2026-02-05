El fisicoculturismo es considerado parte fundamental en la vida de las personas, ya que va más allá de la estética al promover la salud integral por medio del fortalecimiento muscular, el aumento de la densidad ósea y la mejora cardiovascular. De hecho, realizar este tipo de deporte competitivo promueve la disciplina, fortalece la autoconfianza y contribuye a reducir el estrés. Sin embargo, si no se tiene una buena técnica al momento de realizar el ejercicio, puede derivar en lesiones severas que incluso podrían requerir cirugías. Y es que, este es el caso de un fisicoculturista que se llevó el peor susto de su vida al sufrir un traumatismo en la rodilla mientras entrenaba en Brasil. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

FISICULTURISTA BRASILEÑO SUFRIÓ UNA SEVERA LESIÓN MIENTRAS ENTRENABA

Hace unos días, un video se hizo viral en las redes sociales al mostrar a Ranieri Lopes Filho, un joven fisicoculturista brasileño, romperse el tendón del cuádriceps mientras realizaba una serie en la prensa de piernas con un peso de 400 kilogramos. A pesar de los años de experiencia y de que el peso no era algo nuevo para él, en el video, registrado por el propio deportista de 31 años, se observa que su rodilla habría sufrido, al parecer, una luxación. Incluso, producto del accidente, el atleta comienza a gritar de dolor, generando que las personas se acerquen a auxiliarlo. Tras ello, Ranieri fue llevado a un centro de salud cercano ubicado Teresina, Piauí, con el objetivo de que puedan estabilizarlo.

Así, el joven deportista fue sometido a una arriesgada intervención quirúrgica, por lo que, como recomendación, el doctor le pidió que mantenga la pierna estirada durante tres semanas. Eso no es todo, también continúa con una serie de terapias que incluyen electroestimulación y ejercicios, a fin de que sus músculos se mantengan activos. Por último, el brasileño no dudó en alertar sobre los riesgos de entrenar con cargas elevadas, argumentado que a cualquier persona le puede suceder. De esta manera, Ranieri se mantendrá alejado de las competencias de culturismo durante varios meses, conforme comparte Infobae.

“El dolor postoperatorio fue peor que el del accidente, pero ya ha desaparecido. Hoy ya no tengo ninguna molestia por el dolor de la cirugía. Muchos deportistas, e incluso no deportistas, realizan este ejercicio con un peso igual o mayor. No es algo tan extraordinario. El dolor después de la operación fue mucho más intenso que durante el accidente. Hoy ya no tengo molestias y la recuperación ha progresado satisfactoriamente”, declaró el fisicoculturista para G1.

