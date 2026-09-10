Cada vez que se aleja mucho del humor y la acción, la calidad de “Reacher” se resiente. El episodio 7, a su vez el penúltimo de esta temporada 4, es la mejor demostración. La serie de Prime Video, que tiene a Alan Ritchson como protagonista, ha entregado su capítulo más endeble, aunque la esperanza de un final notable sigue en pie.

La cuarta temporada de la exitosa serie basada en los libros de Lee Child y adaptada por Nick Santora cuenta la historia de Jack Reacher intentando hacer justicia por la víctima de un suicidio que abrió su episodio estreno. Anna Merrick, una funcionaria gubernamental, al parecer, presionada por poseer un secreto terrible contra sus autoridades, se dispara en pleno viaje de subterráneo.

Jack Reacher, que se la pasa de estado en estado buscando hacer justicia con sus propias manos en casos que muchas veces le caen de casualidad, busca indagar quién es la persona que se quitó la vida a solo unos metros de distancia. Por si fuera poco, el militar retirado guarda una culpa muy grande: cuando intentaba persuadir a la mujer de que no se quite la vida, le dijo “soy policía”, pensando que ella se sentiría respaldada, pero el efecto fue el contrario. La mujer se asustó y disparó más rápidamente a su sien.

Sydelle Noel, es Tamara Green, una notable compañera de rutina de Jack Reacher. / Marni Grossman

La cuarta temporada de la serie de Prime Video acierta al repetir mecánicas como, por ejemplo, renovar todo el casting salvo su protagonista. Esta vez, ni siquiera la querida Neagley está en pantalla (mientras se alista el estreno de su spin off). Sí aparecen, desde el hermano de la mujer que se quitó la vida, Jacob Merrick (Christopher Rodriguez-Marquette), hasta la agente de la policía de Filadelfia Tamara Green (Sydelle Noel), pasando por el periodista Russell Plum (Kevin Weisman).

Cada uno cumple un rol determinado en la tarea de dar con los motivos por los que Anna (Karen Kwong-Chip) se mató dentro del subterráneo. El hermano es un oficial de policía local que ha dejado todo por conocer la verdad. Tamara está en otra dependencia de seguridad del Estado y Russell es un bloguero independiente. Los cuatro (junto a Jack) suman un equipo contra los que en este caso pueden considerarse villanos: las indonesias Lila Hoth (Agnez Mo) y Amisha Hoth (Anggun), agentes de la CIA, el FBI y también mercenarios a sueldo.

¿Qué escondía Anna Merrick que todos buscan ir tras ello? El avance de los episodios reveló que la exfuncionaria gubernamental, al momento de quitarse la vida, acababa de enviar un USB con información confidencial. ¿De qué se trataba? De una fotografía del pasado en la que un dictador indonesio de apellido Putra sonríe junto a militares estadounidenses que, tiempo atrás, tenían labores de respaldo en su país, pero que hoy, por las vueltas del destino, están en posiciones expectantes ante las próximas elecciones. Más precisamente: el congresista John Sampson, interpretado por Marc Blucas. Él junto a su esposa buscan a toda costa deslindar responsabilidades respecto al contenido de la USB.

Alan Ritchson como Jack Reacher / Courtesy of Prime

El problema radica en: ¿por qué una simple foto preocupa tanto a tantas personas e instancias gubernamentales?

UN EPISODIO ENDEBLE, PERO QUE AL FINAL SOSTIENE LA INTRIGA

Empezamos diciendo que el penúltimo episodio de la temporada 4 de “Reacher” pierde un poco de vuelo porque se abre demasiado al tema político y, además, añade un tema que podría considerarse trillado: las armas químicas de destrucción masiva. ¿A qué nos referimos?

La fotografía contenida en el USB que la fallecida Anna Merrick logró poner a buen recaudo (aunque a estas alturas ya está en poder de las sicarias indonesias) muestra no solo la cercanía de un dictador maléfico, sino –para aquellos que aman los detalles—un fondo llamativo: detrás de los personajes que sonríen para la cámara hay una pizarra con fórmulas químicas, mecheros de Bunsen, probetas, y demás elementos propios de un laboratorio. ¿Qué significa esto?

El cientiífico Ahlquist que se toma varios minutos para explicar qué hay realmente de importante en la dichosa fotografía dentro del USB.

En el episodio 7, Jack Reacher logra interrogar a un científico de apellido Ahlquist que, presionado por el policía militar retirado confiesa que las personas involucradas en la postal sabían de un plan para producir armas químicas de destrucción masiva. Esto, por supuesto, detrás de cualquier control de entidad supranacional. Nadie se había percatado de esto al ver la fotografía por primera vez.

Muchos televidentes tampoco.

El problema radica en que para explicar este pequeño gran detalle la serie se toma varios minutos, por no decir la mitad de todo el episodio siete. Hay explicaciones del científico –a quien Reacher luego mata para evitar que hable con las indonesias--, pero también flashbacks que explican uno por uno cada detalle, haciendo el episodio más lento de lo habitual.

Con la fórmula en su poder, las indonesias consiguen a un hombre capaz de rociar el peligroso elemento en medio de una reunión pública de recolección de fondos del congresista Sampson. A estas alturas, él lo sabe, y cuando detecta la gravedad de lo que ocurre, está dispuesto a evitarlo con su vida. Y es que el aspirante a presidente, más allá de su pasado lleno de grises, no parece una mala persona.

Casi en medio de todo esto queda Jack Reacher, quien se moviliza junto a sus amigos (excepto el periodista y bloguero, recuperándose en un hospital) para dar con el ‘kamikaze’ que busca ‘atomizar la toxina’ y poner en riesgo la vida de cientos de inocentes. Increíblemente, nuestro fortachón héroe llega tarde y termina siendo apenas un espectador de la gran jugada que el senador Samspson hace en pantalla.

El peligro acecha en el momento decisivo del episodio 7.

Según lo fundamentado antes, el episodio 7 de la temporada 4 de la serie de Prime Video se pierde ligeramente al explicar la real importancia de la foto guardada en ese USB. Apelar al pasado es un elemento recurrente en todas las temporadas de esta serie, pero aquí no se ha combinado en justad medida con el humor sarcástico y las maniobras de acción que convierten a esta producción en unas de las favoritas de los televidentes alrededor del mundo.

Pero tampoco es que esto reste interés sobre el final de temporada, a emitirse el próximo 17 de septiembre.

¡A estar atentos!