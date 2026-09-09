La espera terminó para los seguidores de ‘Reacher’. El episodio 7 de la cuarta temporada, titulado ‘Vota por Sampson’, se estrenó este miércoles 9 de septiembre en Prime Video y continúa la historia protagonizada por Alan Ritchson. El nuevo capítulo tiene una duración aproximada de 43 minutos y deja encaminada la trama hacia el cierre de esta entrega.

¿A qué hora se estrenó ‘Reacher’ 4x07 en Perú?

Los usuarios de Prime Video en Perú pudieron acceder al séptimo episodio desde las 2:00 a. m. de este miércoles 9 de septiembre. La plataforma estableció el lanzamiento simultáneo del capítulo, por lo que los espectadores peruanos no tuvieron que esperar hasta la noche para continuar con la historia de Jack Reacher.

El horario también varió según el país. En México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica estuvo disponible desde la 1:00 a. m.; mientras que Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico lo recibieron a las 3:00 a. m. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el estreno fue a las 4:00 a. m.

¿Dónde ver el capítulo 7 de ‘Reacher’?

La cuarta temporada de ‘Reacher’ se puede ver exclusivamente por Prime Video, plataforma que mantiene el lanzamiento de nuevos episodios los miércoles. La temporada está compuesta por ocho capítulos, por lo que después de ‘Vota por Sampson’ solo quedará un episodio para conocer el desenlace de esta historia.

En el nuevo capítulo, Reacher y Tamara finalmente consiguen respuestas importantes sobre el misterio que vienen investigando, mientras que Jacob enfrenta una situación cada vez más complicada. La descripción oficial adelanta que las fuentes de Plum aportarán información clave justo cuando más se necesita, aumentando la tensión antes del episodio final.

¿Cuándo se estrena el último episodio de ‘Reacher’ 4?

El episodio 8 de ‘Reacher’ temporada 4 llegará a Prime Video el próximo miércoles 16 de septiembre. El capítulo final se titula ‘Corten’ y tendrá la misión de resolver las principales incógnitas planteadas durante esta nueva entrega.

La cuarta temporada comenzó con tres episodios y posteriormente adoptó un lanzamiento semanal. La producción está basada en el universo creado por Lee Child y vuelve a tener a Alan Ritchson como protagonista. Con el séptimo capítulo ya disponible, los seguidores de la serie entran en la recta final de una temporada marcada por acción, persecuciones y una investigación cada vez más peligrosa.

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